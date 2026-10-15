В заповеднике «Эрзи» Ингушетии провели акцию по очистке экологических троп

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального Коммолодежи, в акции приняли участие сотрудники заповедника, подготовленные в рамках проекта волонтёры и гиды, представители партнёрских организаций и неравнодушные жители республики. Они очистили участки экологических маршрутов от мусора и привели в порядок территории, которыми пользуются посетители.

Организационную поддержку оказали Государственный природный заповедник «Эрзи», Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии, Комитет по делам молодёжи республики и Ресурсный центр добровольчества. Для участников был предусмотрен транспорт, необходимый инвентарь и горячее питание.

Отмечается, что инициатива стала примером совместной работы природоохранных учреждений, волонтёров и партнёрских организаций, направленной на сохранение природного наследия Ингушетии и развитие экологического добровольчества.