В Сунже Ингушетии обустроили очередной пешеходный маршрут к школе

Как информировали газету «Ингушетия» в мэрии города, мероприятия по благоустройству данной территории являются частью планомерных усилий по улучшению инфраструктуры возле социально значимых объектов. Данные работы осуществляются в соответствии с указаниями руководителя республики Махмуд-Али Калиматова.

Следует отметить, что в текущем, 2024 году, в поселке Восточном уже было проведено асфальтирование подъездных путей к школе, суммарная длина которых составила 1,5 километра.