В Сунже Ингушетии обустроили очередной пешеходный маршрут к школе

В поселке Восточном в Сунже успешно завершено создание пешеходной дорожки, предназначенной для безопасного перемещения граждан. Этот новый тротуар, протянувшийся на 640 метров, особенно важен для учеников, направляющихся в школу, обеспечивая им надежный путь к учебному заведению.
Как информировали газету «Ингушетия» в мэрии города, мероприятия по благоустройству данной территории являются частью планомерных усилий по улучшению инфраструктуры возле социально значимых объектов. Данные работы осуществляются в соответствии с указаниями руководителя республики Махмуд-Али Калиматова.
Следует отметить, что в текущем, 2024 году, в поселке Восточном уже было проведено асфальтирование подъездных путей к школе, суммарная длина которых составила 1,5 километра.