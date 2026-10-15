Фонд «Защитники Отечества» и Росгвардия Ингушетии расширяют сотрудничество

«В рамках рабочей встречи частники рассмотрели порядок подтверждения статуса ветерана боевых действий, прохождения медицинского освидетельствования и реабилитации, организации санаторно-курортного лечения, оформления выплат и предоставления льгот по оплате коммунальных услуг», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы фонда.

Отдельное внимание уделили вопросам трудоустройства ветеранов, увековечения памяти погибших защитников и совместной организации мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи.

«Консолидация ресурсов фонда «Защитники Отечества» и Управления Росгвардии по Ингушетии позволяет выстроить эффективный механизм защиты социальных и правовых интересов личного состава. Встречи подобного формата дают возможность оперативно решать возникающие вопросы и оказывать помощь семьям бойцов в режиме «одного окна», — отметил Ислам Абадиев.

По итогам мероприятия стороны договорились регулярно проводить совместные личные приёмы участников СВО и членов их семей.