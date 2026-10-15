Зампрокурора Ингушетии Гирихан Хазбиев стал вице-премьером 

Ранее занимавший пост заместителя прокурора республики Гирихан Хазбиев стал вице-премьером. Указ о назначении 14 октября текущего года подписал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщили газете «Ингушетия» в региональном кабинете министров.
Отмечается, что в новой должности заместителя председателя правительства республики он будет курировать вопросы безопасности и координации взаимодействия с правоохранительными органами.
Гирихан Хазбиев имеет высшее юридическое образование. С 1994 по 2026 год он работал в органах прокуратуры республики, в том числе в должности заместителя главы надзорного ведомства. Его служба отмечена государственными и ведомственными наградами.