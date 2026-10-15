В Сунже Ингушетии состоялся художественный «Пленэр в осеннем парке»

Как информировали газету «Ингушетия» в мэрии города, руководила процессом опытный наставник, член Союза художников Ингушетии, заслуженный деятель культуры республики, профессиональный живописец и график Индира Тобиевна Ильясова. Под её чутким руководством юные дарования смогли развить свой творческий потенциал и увидеть знакомые пейзажи с новой, необычной стороны.

Инициатором этого познавательного мероприятия выступила Государственная выставочная галерея Ингушетии, неустанно способствующая росту и развитию культуры и искусства, предоставляя платформу для приобщения к прекрасному и обнаружения новых талантов.

«Мы сердечно приглашаем всех жителей и гостей города посетить Выставочную галерею. Здесь вас ждут не только регулярные художественные экспозиции, но и разнообразные творческие встречи, мастер-классы и прочие культурные события. Каждый визит сюда — это возможность погрузиться в мир искусства, получить незабываемые впечатления и стать частью активной культурной жизни города», — подчеркнули организаторы пленэра.