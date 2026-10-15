Выставка памяти народного поэта Джамалдина Яндиева открылась в МКЖР Ингушетии

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе учреждения, экспозиция знакомит посетителей с жизнью и творческим наследием поэта. В ней представлены личные фотографии Джамалдина Яндиева, его книги и биографические материалы, раскрывающие основные этапы его жизненного и литературного пути.

«Выставку дополняет видеопрезентация, рассказывающая о вкладе писателя в ингушскую культуру. Особое внимание уделено любви к родному краю, которая стала одной из главных тем его творчества», — подчеркнул собеседник.

Посетить экспозицию можно до 25 октября. Для молодёжи доступна оплата входа по «Пушкинской карте».