В первую очередь мы гостям рассказали о том, что Джейрахско-Ассинский музей-заповедник Ингушетии является объектом исторического и культурного наследия федерального значения, являясь самым большим музеем под открытым небом в Российской Федерации, что все объекты находятся в границах территории обозначенного музея-заповедника и подлежат государственной охране. Далее были разъяснены правила поведения в горной местности. Гости узнали, что нельзя оставлять мусор за собой, разжигать костры вблизи башенных комплексов, нельзя подходить вплотную к памятникам архитектуры, так как они представляют угрозу разрушения, по этой же причине нельзя заходить вовнутрь объектов, тем более взбираться на них.

Экскурсия проходила по маршруту: Эгикал, Альби-Ерды, Хамхи, Тхаба-Ерды, Нижний Пуй. Наши гости были в Ингушетии впервые, про древние башни и живописные пейзажи горной Ингушетии они были наслышаны и впечатлены задолго до поездки по видео и фотосъемкам в интернете, поэтому выбор места был более чем очевиден. Горный край поражает воображение даже опытных путешественников, а что говорить про людей, которые приезжают сюда впервые?!

Путешественники были очень любознательны и внимательно приглядывались к каждому объекту культуры. Их интересовало все: когда эти башни построили, как их строили, как они называются, чем они отличаются друг от друга и т. д. Мы в свою очередь с удовольствием и, признаться, не без гордости отвечали на вопросы туристов. Мы вместе со своими гостями совершили экскурс в наше прошлое и предлагаем это своим читателям.

Первым нашим местом посещения был древний городской ансамбль Эгикал, представленный разнообразием исторических объектов. Здесь можно найти более сотни различных древних построек: боевые, полубоевые, жилые башни, древние циклопические жилища, склеповые усыпальницы наземного, подземного и полуподземного типа, в которых наши предки из-за малоземелья хоронили усопших, святилища, мавзолей. На стенах башен мы с астраханскими путешественниками наблюдали витиеватые петроглифы, тамги, рисунки краской, оттиски кистей, которые оставляли мастера-строители.

Следующим пунктом назначения был храм Альби-Ерды — один из крупнейших храмов не только Ингушетии, но и на центральном и северо-восточном Кавказе, некогда представлявший собой трехцерковную базилику, который, в отличие от храма Тхаба-Ерды, дошел до нас в более-менее первозданном виде, сохранив свои основные формы.

Пока мы добирались до Хамхи, было видно, что наши гости немного подустали, но несмотря на это, они были настолько увлечены путешествием, что даже не соглашались на привал. Видимо, решили мы, их заразил боевой дух наших предков, которые не пасовали перед трудностями.

Хамхи наравне с Эгикалом — одно из крупнейших башенных поселений горной Ингушетии, расположено в центре Таргимской котловины. Исторически Хамхи являлось центром Хамхинского (Галгаевского) общества. Боевые башни здесь, как и во всех комплексах, использовались как сигнальные, сторожевые, передавая через них сообщения о надвигающейся опасности. В Хамхах также находилась детская школа-интернат, которая функционировала вплоть до выселения ингушей.

Храм Тхаба-Ерды — древний храм, расположенный между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья. До сих пор среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм. Известен учеными с конца XVIII века и изучается до сих пор. Так как храм находится в аварийном состоянии, и он закрыт для посещения, нам пришлось ограничиться созерцанием внешнего вида объекта.

Последним местом назначения был Нижний Пуй — крупный башенный поселок на юге Таргимской котловины, который известен тем, что там находится самая высокая боевая башня горной Ингушетии. На жилых башнях комплекса сохранилось также очень много петроглифов, которые мы с туристами разглядывали с большим интересом.

Так как единственная гостиница в горном районе Ингушетии не может вместить всех желающих, остановиться нашим гостям пришлось в частном доме, но горные пейзажи так впечатлили наших путешественников, что это обстоятельство не сильно их огорчило.

Прощаясь, туристы от души благодарили нас за составленную компанию, за проведенную экскурсию. Мы в свою очередь были им благодарны за то, что в числе множества туров они выбрали именно нас, и за то, что были внимательными слушателями. В следующий раз мы условились встретиться летом, для того чтобы посетить легендарный архитектурный комплекс Вовнушки и покорить Столовую гору.

Фариза Кариева,

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный

историко-архитектурный и природный музей-заповедник»