Сотрудники ОФСИН по Ингушетии передали бойцам технику для связи и борьбы с БПЛА 

Отмечается, что в состав груза входят спальные мешки и утепленные пончо для защиты от холода, также технические средства: усилитель сотового сигнала для стабильной связи и детектор БПЛА «Булат» V4. Последний позволяет своевременно обнаруживать вражеские дроны.

Каждый предмет решает конкретную боевую задачу: согреть, обеспечить коммуникацию и предупредить об опасности.

«Благодарим руководство и сотрудников ОФСИН за поддержку. Особенно ценно, когда на нужды бойцов откликаются делом. Продолжаем работать. Нашим парням важно знать, что дома о них помнят и заботятся», — подчеркнул собеседник издания.