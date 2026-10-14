В Ингушетии досрочно завершили реконструкцию пяти дорожных объектов

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства, в перечень объектов вошли дороги «Сурхахи — Алхасты» и «Карабулак — Яндаре», а также подъезд к Малгобеку по улице Нурадилова. Кроме того, завершена реконструкция участка трассы «Сунжа — Горагорск — Малгобек» со 2-го по 8-й километр в районе Белоглинки и капитальный ремонт участка этой же дороги в районе Сенной.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов поблагодарил всех причастных за выполненную работу и отметил необходимость сохранять высокие темпы обновления дорожной сети.

«Благодарю наших дорожников за работу. Это тяжёлый труд, который требует профессионализма, терпения и большой ответственности. На результат влияют и погода, и организация работ, и слаженность бригад. Хорошо, что многие объекты удаётся сдавать раньше срока. Уже много лет Ингушетия занимает лидирующие позиции в российском рейтинге качества дорог. По итогам прошлого года республика стала третьей в стране. Эту планку нужно удерживать, продолжая ремонтировать дороги как в городах, так и в сельских населённых пунктах», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

В текущем году дорожные работы ведутся на семи объектах общей протяжённостью 53,6 километра. В частности, продолжается реконструкция дороги «Малгобек — Вознесеновская», а на трассе «Али-Юрт — Экажево» ремонтируют ливневую канализацию. Протяжённость этих двух объектов составляет около 18,9 километра.

Глава республики добавил, что состояние дорог напрямую влияет на повседневную жизнь населения: возможность добраться до работы, отвезти детей в школу, посетить медицинское учреждение или доехать до соседнего населённого пункта. Региональному Минaвтодору поручено контролировать соблюдение сроков и качество выполнения всех запланированных работ.