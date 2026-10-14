К 10 годам колонии приговорен житель Ингушетии за покушение на сбыт героина 

В суде установлено, что в мае 2022 года обвиняемый через интернет, желая получить имущественную выгоду, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом и привлек своего знакомого. Действуя согласно отведенной ему роли, он бесконтактным способом забрал из тайника в Магасе три свертка героина общей массой 80,28 грамма. Наркотик предназначался для расфасовки, размещения в «закладках» и дальнейшего сбыта более мелкими партиями.

Осужденный планировал пересылать описания оборудованных тайников с наркотиками своему соучастнику через социальную сеть. Тот, в свою очередь, намеревался сообщать сведения об их местонахождении наркозависимым лицам. Однако преступный замысел не был доведен до конца: мужчину практически сразу задержали сотрудники полиции с поличным.

С учетом позиции государственного обвинителя Магасский районный суд приговорил фигуранта к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.