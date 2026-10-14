В Сунже Ингушетии провели антинаркотическую акцию среди школьников

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, в собрании приняли участие: секретарь Ассамблеи народа Казахстана администрации города, руководитель отдела опеки и попечительства мэрии, специалисты Сунженской районной больницы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Сунженский».

В ходе диалога старшеклассникам была представлена информация о пагубных последствиях употребления наркотических средств и других вредных пристрастий, а также об ответственности за совершение противоправных деяний.

Отдельное внимание было уделено вопросам кибербезопасности. Ученикам напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в сети Интернет и недопустимости отправки личных снимков посторонним лицам или их публикации в свободном доступе.

В заключение встречи школьникам был показан тематический социальный ролик, посвященный борьбе с наркоманией.

"Подобные инициативы имеют значительный вес в формировании ценностей у молодого поколения и стимулировании выбора в пользу здорового образа жизни",- подчеркнули организаторы мероприятия.