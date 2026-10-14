Последователей Баттал-Хаджи Белхороева связали с убийствами и терактами

По её словам, деятельность вышеуказанной организации главным образом нацелена на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, что наносит существенный вред интересам государства и общества, нарушает права граждан и создает угрозу безопасности.

Помимо прочего, последователей Белхороева связывают с преступлениями террористической направленности, в том числе подрывом поезда «Невский экспресс» в Тверской области, нападениями на органы власти Ингушетии, расстрелами граждан и должностных лиц, а также вооружением боевиков.

Согласно информации Генпрокуратуры, представители организации также оказывали материальную помощь бандитскому подполью на Северном Кавказе и организовывали противозаконный ввоз огнестрельного оружия из зарубежных стран.