При въезде в пограничную зону до пределов 5-километровой полосы местности вдоль государственной границы необходимо при себе иметь: гражданам России - паспорт гражданина РФ; иностранным гражданам и лицам без гражданства - документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также индивидуальный или коллективный пропуск (за исключением граждан, зарегистрированных в населенных пунктах Джейрахского района Республики Ингушетия).

При въезде в пределы пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы граждане обязаны при себе иметь документы.

Для граждан РФ дополнительно к документу, удостоверяющему личность (паспорт гражданина России):

а) документы, подтверждающие:

должностное положение лиц, замещающих государственные должности, государственные должности субъектов РФ или должности муниципальной службы;

владение, пользование и (или) распоряжение земельным участком или жилым помещением, не являющимся местом жительства;

наличие захоронения (справка о месте захоронения близких родственников, родственников или близких лиц, удостоверение на могилу, удостоверение о захоронении, удостоверение о захоронении урны с прахом близких родственников, родственников или близких лиц);

б) командировочное удостоверение, копия приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку;

в) справка, выданная не позднее, чем за шесть месяцев до ее представления для въезда (прохода) в пограничную зону о месте постоянной службы, работы и занимаемой должности;

г) индивидуальный или коллективный пропуск, за исключением граждан, зарегистрированных в населённых пунктах, расположенных в Джейрахском районе РИ;

д) разрешение на хозяйственную, промысловую и иную деятельность в пограничной зоне;

е) список граждан, участвующих в массовых общественно-политических, культурных и других мероприятиях, заверенный подписью должностного лица и печатью организации (при наличии), являющейся организатором такого мероприятия, и согласованного с Пограничным управлением;

ж) удостоверение члена добровольной народной дружины по защите государственной границы.

При пребывании в пограничной зоне запрещается:

а) находиться в стометровой полосе местности, прилегающей к государственной границе на суше — круглосуточно;

б) осуществлять без разрешения Пограничного управления фото- и видеосъемку пограничных нарядов, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе с использованием сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов;

в) разговаривать с лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сигналы;

г) вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории Грузии;

д) повреждать, уничтожать и (или) портить установленные предупреждающие знаки, возведенные инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, размещенную технику и вооружение, другие объекты пограничных органов, а также осуществлять какие-либо действия в отношении них.

Правила хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий.

Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, лесами, недрами, водными ресурсами, в том числе взлет, посадка и стоянка сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, охота, содержание и выпас скота осуществляются:

а) в пятикилометровой полосе местности, — на основании разрешения Пограничного управления;

б) в остальной части пограничной зоны, — с уведомлением Пограничного управления.

Граждане или организации должны уведомить Пограничное управление или его подразделение о хозяйственной деятельности, — письменно не позднее, чем за 3 суток до начала ее осуществления.

Хозяйственная деятельность в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы должна осуществляться в светлое время суток.

Порядок подачи документов для получения пропусков и разрешений.

Порядок предоставления государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне определён Приказом ФСБ России от 07 августа 2017 года № 455 «Об утверждении административного регламента...».

Оформление документов осуществляется только управлением на безвозмездной основе.

Указанным приказом определено два варианта представления документов:

на бумажном носителе, т. е. путём заполнения бланков документов, которые представляются на личном приёме или направляются посредством почтовой связи;

в форме электронных документов на адрес электронной почты Пограничного управления, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Обращаем внимание, что представление документов факсимильной связью не допускается.

Почтой документы направляются в адрес Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия: г. Магас, ул. А. Горчханова, д. 11.

Приём граждан осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней в соответствии с графиком: с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу (предпраздничные дни) с 10:00 до 15:30, с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

Все формы заявлений (ходатайств) имеются в электронной версии приказа ФСБ России «Об утверждении административного регламента...» от 7 августа 2017 года № 455, находящегося в свободном доступе в сети «Интернет».

Пограничное управление обращает внимание на представление документов заявителем лично, в противном случае если от его имени будет действовать другое лицо, то это лицо должно иметь доверенность от заявителя, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом России.

Сроки оформления документов составляют:

для граждан и организаций РФ — не более 15 рабочих дней со дня регистрации заявлений (ходатайств);

для иностранных граждан — не более 30 рабочих дней.

Основаниями для отказа в приеме документов, являются:

а) несоответствие представленных документов требованиям п. 21 Административного регламента;

б) наличие в представленных документах (электронных файлах, их содержащих) повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

в) представление документов от лица, не относящегося к кругу заявителей, указанному в пункте 2, 3 Административного регламента;

г) истечение срока действия документа, удостоверяющего личность заявителя, на дату принятия документов;

д) отсутствие одного из документов, представление которого предусмотрено Административным регламентом.

е) сообщение ложных сведений в заявлении (ходатайстве), списке.

Кроме того, предусмотрены основания для отказа в выдаче пропусков и разрешений, к числу которых относятся:

выдаче пропусков:

а) отказ территориального органа безопасности в специальном разрешении на въезд (проход) в пограничную зону иностранных граждан;

б) отказ в выдаче разрешения на хозяйственную или промысловую деятельность, одновременно являющуюся целью въезда (прохода) и пребывания заявителя в пограничной зоне;

в) наличие в заявлении (ходатайстве) и (или) списке ошибок в персональных данных заявителя;

выдаче разрешения:

а) сообщение ложных сведений в заявлении, списке участников;

б) наличие установленных нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления ограничений и запретов:

на осуществление хозяйственной деятельности в пограничной зоне;

на содержание и выпас скота в полосе местности (карантинной полосе) вдоль государственной границы РФ;

на использование объектов животного мира;

на использование объектов водных биологических ресурсов;

в) отказ территориального органа безопасности в специальном разрешении на въезд (проход) в пограничную зону иностранных граждан;

г) истечение срока действия документа, удостоверяющего личность заявителя, на дату выдачи разрешения;

д) наличие в заявлении о предоставлении государственной услуги и (или) списке участников ошибок в персональных данных заявителя.

Нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне влечет предупреждение или наложение административного штрафа в соответствии со ст. 18.2 КоАП РФ.

С порядком оформления и получения пропусков, правил пребывания в пограничной зоне, а также другой интересующей Вас информацией Вы можете ознакомиться на официальном сайте ФСБ России (www.fsb.ru), на сайте Государственных услуг (www.gosuslugi.ru), а также по телефону 8 (8734) 55-21-15 или при личном обращении по адресу: Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Горчханова, д. 11.