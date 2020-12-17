В мэрии определились с местом строительства первой в городе специализированной площадки для занятий популярной игрой. Принято решение, что спортивный объект будет располагаться на территории стадиона имени Идриса Зязикова. Современная арена на открытом воздухе даст хороший толчок развитию баскетбола в Карабулаке. До сих пор любители популярного командного вида спорта могли соревноваться только в школьных спортивных залах и это при условии, что они не были заняты и имелась благосклонность руководства образовательных учреждений.

Заявка, поданная администрацией города, стала одним из победителей второго республиканского конкурса проектов по развитию территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. Летом текущего года с идеей о строительстве баскетбольной площадки местные молодёжные активисты обратились к главе города Магомед-Баширу Осканову.

Как сообщила пресс-служба администрации города, градоначальник активно поддержал предложение, и в начале августа в актовом зале мэрии прошло мероприятие с участием инициативной группы, на котором рассматривались эскизы будущего спортсооружения. По итогам собрания был выбран для дальнейшего продвижения один из представленных вариантов.

Стоимость возведения спортсооружения составляет 1 млн 250 тысяч рублей. Согласно положению о конкурсе, из бюджета региона выделяется 1 млн рублей, 200 тысяч добавляет от себя муниципалитет, 50 тысяч рублей, что составляет 5% от заявленного объёма субсидии, — это софинансирование проекта со стороны населения.

Конкурсный отбор проводился в целях вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления, выявления наиболее актуальных социально значимых проблем местного значения и содействия муниципальным образованиям республики в их решении.

Напомним, инициативное бюджетирование — это участие населения в определении и выборе проектов, направленных на решение вопросов местного значения, финансируемых за счёт расходов местного бюджета с возможным привлечением субсидий из бюджета субъекта, инициативных платежей граждан, предпринимателей и юридических лиц, а также в последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

В прошлом 2019 году по итогам заседания победителями были признаны три проекта, каждый из которых получил по 1 млн рублей из регионального бюджета. Это проекты «Укладка асфальтного покрытия на улицах городка «Беркат» г. Карабулак», «Прокладка газопровода по улице Алхан-Чуртской Альтиевского АО г. Назрань» и «Установка спортивного и игрового оборудования на территории площади Алания города Магас».

Инициативное бюджетирование получило широкое распространение во многих регионах страны, но для Ингушетии это второй опыт. Власти республики надеются, что с каждым последующим конкурсом число инициатив будет расти, и с помощью реализации проектов будет улучшаться качество жизни жителей региона.