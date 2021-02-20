Основное внимание было уделено мерам по противодействию правонарушениям в ходе реализации национальных проектов. Правоохранительным и контрольно-надзорным органам поручено жестко пресекать коррупционные проявления и злоупотребления со стороны государственных и муниципальных служащих, не допустить хищений бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов.

Кроме того, на совещании были затронуты проблемы обеспечения безопасности населения на транспорте. Руководителям ряда федеральных органов исполнительной власти и регионов поручено обеспечить соблюдение установленных правил в области транспортной безопасности, особо обращая внимание на антитеррористическую защищенность объектов транспорта.

В своем выступлении полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка отметил, что на текущий момент решение задачи по обеспечению законности и правопорядка в ходе реализации национальных проектов на территории регионов округа является одной из наиболее важных и значимых.

Так, в целом по СКФО на 327 нацпроектов предусмотрено бюджетное финансирование за весь период их реализации в размере более 500 млрд рублей (по России — 25,7 трлн рублей).

«В этой связи в аппарате полномочного представителя организовано проведение мониторинга финансового обеспечения и фактического использования средств, выделяемых на данные цели. На регулярной основе нами проводится анализ достижения в регионах округа целевых показателей и результатов региональных проектов. Промежуточные итоги мониторинга свидетельствуют, что нацпроекты в регионах округа реализуются на системной основе без каких-либо серьезных сбоев», — подчеркнул полпред.

Как было отмечено, в субъектах округа достигнута достаточно высокая степень исполнения целевых показателей. Из 1013 показателей, имеющих плановые значения на 2020 год, полностью выполнены и перевыполнены 839 или 82,8%.

За 2020 год фактические расходы на реализацию нацпроектов в целом по округу составили около 109 млрд рублей, из них почти 90 млрд рублей — средства федерального бюджета. Кассовый расход составил 88%, что на 7% больше, чем годом ранее.

«Представляется, что принятие мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в том числе ограничительных, внесло определенные коррективы в планы, что в конечном итоге повлияло на результаты проводимых мероприятий. По мере снятия данных ограничений потребуется ускоренное выполнение в регионах национальных проектов в соответствии с поручениями Президента России по опережающему достижению запланированных показателей», — сказал полпред. Он также пояснил, что в первую очередь речь идет о нацпроектах «Демография», «Образование», «Здравоохранение», где, по его словам, в рамках работы по выявлению правонарушений необходимо сосредоточить основные усилия силовых и контрольно-надзорных ведомств.

Юрий Чайка также обозначил, что к основным проблемам при реализации национальных проектов относятся такие факторы, как хищение, нецелевое и неэффективное освоение выделяемых бюджетных средств, а также коррупционные проявления в ходе проводимых торгов и закупок, наличие аффилированных с заказчиками юридических и физических лиц и т. д. «Указанное подтверждается и результатами работы правоохранительных органов, которыми только за 2020 год в округе выявлено более 120 преступлений, совершенных при реализации национальных проектов, 56 из которых коррупционной направленности. Предотвращен ущерб бюджету страны в размере 1,8 млрд рублей», — сообщил участникам совещания полпред.

По словам Чайки, высшим должностным лицам субъектов рекомендовано обеспечить проведение мониторинга, сбора и анализа информации о правонарушениях, выявляемых в ходе реализации национальных проектов, а также разработать комплекс мер, направленных на их предупреждение и пресечение.

«Одновременно хочу обратить внимание глав субъектов округа на своевременную корректировку региональных проектов, в ходе которой необходимо учитывать положения Указа Президента страны «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» (от 21 июля 2020 г. № 474). Кроме того, прошу организовать работу по своевременному заключению государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств. На 15 февраля текущего года субъектам уже доведены средства в сумме 65 млрд рублей», — добавил он.

В завершение была отмечена необходимость повышения уровня взаимодействия всех заинтересованных участников: правоохранителей, контрольно-надзорных структур, органов исполнительной власти в субъектах СКФО.

«Считаю, что приоритетными направлениями работы для органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления должны быть профилактика и предупреждение правонарушений; для правоохранительных и контрольно-надзорных органов — их выявление и пресечение, привлечение виновных лиц к ответственности», — обозначил свою позицию Чайка.