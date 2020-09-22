И все это происходило в сложное для обеих стран время, когда Россия столкнулась с агрессивной политикой Запада, после чего пошли взаимные санкции, от которых пострадали обе стороны.

Несмотря на это, французские власти незамедлительно откликнулись на просьбу о помощи ингушской диаспоры и подготовили все необходимое для размещения женщины в медучреждении, а врачи медицины катастроф Минздрава России организовали госпитализацию больной и в течение всего пути сопровождали ее.

Как прокомментировал газете «Ингушетия» сенатор Мухарбек Барахоев, благодаря которому российские медики содействовали в этом акте добра, это еще раз доказывает, что главное в мире — это человеческая жизнь.

«Ингушей всегда объединяет главная ценность этого мира — жизнь. Общество и власти республики становятся консолидированными и вместе двигаются вперёд», — сказал Барахоев.

И вот уже сегодня Макку Хамуратову успешно доставили домой к ее родным, в данный момент она находится под наблюдением ингушских врачей в ИРКБ в Назрани. Госпитализация из Франции была организована при поддержке Национального фонда развития региона и непосредственном участии Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Газета «Ингушетия» также взяла комментарий у супруга Макки — Умара Евлоева, который в своем обращении поблагодарил всех, кто поддержал его в сложный этап жизни.

«До сегодняшнего дня моя супруга находилась под наблюдением французских врачей во Франции. В первую очередь я хотел бы поблагодарить наших земляков в этой стране, представителей ингушской диаспоры Ису Бокова, Микаила Хамхоева, Умара Арчакова и Розу Мальсагову. Они все взяли на себя, начиная от транспортировки и кончая размещением в больнице. Также не могу не отметить властей республики, благодаря которым сегодня Макку успешно госпитализировали.

Что касается французской стороны, то они списали огромный долг за лечение, оплатить который мне сегодня было бы сложно. Для меня и моей супруги это большая помощь, за что я им бесконечно благодарен», — сказал Умар Евлоев.

P.S. Добрые дела не остаются незамеченными — они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи.