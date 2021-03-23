Узнать как можно больше об этой чудодейственной воде меня натолкнула беседа с моим знакомым, который рассказывал, как эта вода вылечила от панкреатита, а потом и от язвы его родственников.

«Это было после событий осени 1992 года, — вспоминает мой рассказчик Ахмед Барахоев, — я был беженцем из Пригородного района и проживал в Троицком. А про воду из Хьовра-хьаст слышал ещё в 80-х годах. Нам её привез для бабушки, которая болела панкреатитом, Багаудин Долаков из селения Ангушт. После употребления этой воды, недели через две, бабушка поправилась, взбодрилась, можно сказать, встала на ноги.

После этого мы как-то забыли про эту воду. Жили в пригороде Владикавказа и лечились, как и многие, по-современному — таблетками и уколами. Но спустя годы обострилась язва у моего отца. Времена были тяжёлые, в стране экономический и политический кризис, Ингушетия переполнена беженцами, врачей не хватает, денег и подавно нет, да и с лекарствами кризис. Вот и вспомнили про народную медицину и про этот родник.

Тогда только пробили дорогу в горах, ещё лежали деревянные мосты, их было пять через реку Ассу. Подъехали мы к тому месту, откуда надо было спуститься вниз метров на сто к источнику. Спускаться приходилось по старой лестнице, выложенной из камней в 40-50-х годах, по рассказам стариков, грузинами, которые жили тогда в наших домах после высылки ингушей. Когда ингуши вернулись в свои родные сёла, они освободили дома и возвратились в Грузию, а лестница осталась, как добрая память о них. Говорят, наши старики долгие годы возносили хвалебную в их честь.

К тому времени, когда мне самому пришлось поехать к этому источнику, лестница практически была разбита, но спускаться по ней ещё можно было. Время было уже за полдень, я увидел стоящую в стороне грузовую машину. А внизу у родника сидели двое пожилых грузин. Я поздоровался и решил, что они ждут, пока набирается вода, но под тоненькой струёй не было никакой ёмкости. Я спросил у них: «Вы за водой?». «Да, — ответили они, — но ждём, пока зайдёт солнце. Ваши старики нам советовали набирать её только ночью, и желательно в глиняную посуду. Она ночью обогащается серебром, а в глиняной посуде лучше сохраняет свои целебные свойства».

В тот день я всё же набрал воду из источника в свою флягу, однако в следующий раз набирал её до восхода солнца. Но вот с глиняной посудой мне не везло, а у грузин в тот день были большие глиняные кувшины с двумя ручками, где они хранят обычно вино, плотно укреплённые в деревянных ящиках».

О том, что есть такой источник в горах, недалеко от горного селения Гули, между селениями Бишт и Кязи, знают почти все ингуши. Говорят, впервые о целебных свойствах воды люди узнали тогда, когда больные животные, раненные в схватках или при каких-либо других ситуациях, излечивали здесь свои недуги. Само слово «хьовра» в переводе с ингушского языка означает «нарыв» или «рана». Целебность этого источника подтвердилась уже позже научными исследователями Санкт-Петербурга. Выяснилось, что вода эта содержит большой процент серебра. А вода с серебром, как известно, является сильнейшим природным консервантом, и она ничуть не хуже настойки йода или раствора хлора, но серебро не портит вкусовых качеств воды, как это делает, например, хлор, хотя действует длительнее.

Серебряная вода способна накапливать частички биоэнергии и отдавать их людям. Воду, обогащенную серебром, используют сегодня для консервации соков, детского питания, напитков, молокопродуктов. Цветы, поставленные в вазу с серебряной водой, не вянут в течение месяца. Семена овощных культур, промытые серебряной водой перед посадкой, прорастают быстрее обычного и дают высокие урожаи.

Этой водой пользовались издревле и пользуются сегодня. Известны случаи исцеления от тяжёлых болезней почек, печени, мочевого пузыря, сердца и сосудов, а также онкологических заболеваний. Известный хирург Пирогов, изучавший методы лечения огнестрельных и гнойных ран горцев, тоже писал об этой чудодейственной воде. На основании его трудов серебро получило довольно широкое распространение во время Великой Отечественной войны. Этой водой лечили даже тогда, когда не получали эффекта от известной мази Вишневского при лечении не заживающих огнестрельных ран. Можно ещё долго перечислять достоинства серебряной воды.

Но интересно стало выяснить, почему воду из этого источника следовало набирать после захода солнца. Оказывается, из-за высокой чувствительности ионов серебра к солнечному свету лечебная активность серебряной воды снижается. Известно, что, когда концентрация серебра в воде доходит до 4 мг в литре, она оказывает серьезное бактерицидное воздействие на патогенные микроорганизмы и оздоравливает организм в целом, а под солнечным светом эта цифра снижается в разы. То есть с восходом солнца концентрация серебра в воде сокращается и доходит до минимума в полдень. Видимо, по этой же причине с восходом солнца сокращается и толпа паломников, которая совершает таинства омовения в «святых купелях» священной реки Ганг в Индии, которая также богата ионами серебра.

Полезную информацию о свойствах серебряной воды даёт нам в своих исследованиях и М. Ершов в книге «Самые распространенные способы очистки воды». Он отмечает, что в научно-исследовательских институтах России, Украины и Таджикистана изучалось действие серебра на возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся через воду, таких как холера, дизентерия, брюшной тиф и др. Исследования показали, что антимикробный эффект серебра очень высок, а бактерицидный эффект серебра проявляется уже при концентрации 1-2 мг в литре и времени контакта от 10 до 60 минут. Наиболее чувствительными оказались возбудители холеры, затем возбудители тифопаратифозных инфекций и дизентерийные бактерии.

Серебро обладает более высоким антимикробным эффектом, чем пенициллин, биомицин и другие антибиотики, и оказывает губительное действие на антибиотикоустойчивые штаммы бактерий, то есть серебро обладает несравненным преимуществом перед всеми антимикробными средствами. Вода, содержащая серебро в количестве 1 мг в литре, хорошо инактивирует вирусы гриппа различных штаммов. Даже при значительно меньших концентрациях она способна убивать многие патогенные организмы, вызывающие опасные водные эпидемии. При этом серебро не меняет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, и агрегатное состояние тоже остаётся неизменным.

Если воду, содержащую ионы серебра, прокипятить, серебро восстанавливается и переходит в физиологически неактивные формы. Кроме того, автор подтверждает, что водный раствор серебра по своему эффекту во много раз превосходит все другие средства, используемые для обеззараживания воды. Серебро, действуя медленнее хлора и сохраняя в течение длительного времени бактерицидные свойства, может с успехом применяться в тех случаях, когда использование хлора противопоказано. Например, на кораблях, в плавательных бассейнах, в полевых условиях и т. д., а также тогда, когда хлор при взаимодействии с примесями воды дает токсические или сильно пахнущие соединения. Эти ценные качества серебра находят применение и в медицине, и в пищевой, и в других отраслях народного хозяйства.

Серебро — это единственный препарат, который позволяет сохранять высокие санитарно-гигиенические показатели питьевой воды в течение многих месяцев и даже лет. Ершов отмечает также, что серебряная вода используется при лечении желудочно-кишечных заболеваний, язвенной болезни, холециститов, воспалительных процессов носа, глаз, в дерматологии, в венерологии, в стоматологии. Даже в малых дозах серебра в воде она оказывает «омолаживающее» действие на кровь в течение 15 суток, задерживает процессы старения, обеспечивает нормальную работу мозга, стимулирует иммунитет, успокаивает и повышает настроение. Ее используют при полетах космонавты, для очистки плавательных бассейнов в Японии и США, широко применяют в Англии, Швейцарии, Германии, Чехии, Словакии, Франции и других странах.

Автор подтверждает, что при длительном хранении для обеспечения высоких санитарно-гигиенических показателей питьевой воды необходимо содержать ее в ёмкостях из металлов, которые в периодической системе элементов Менделеева стоят левее серебра (у серебра 47-й номер). Значит, посуда из стали, алюминия, оцинкованного железа и др. непригодна для долговременного хранения воды, содержащей серебро, так как его бактерицидное действие при взаимодействии с этими металлами полностью прекращается. Кроме того, ёмкость подвергается ещё и коррозии.

Однако ёмкости, покрытые силикатным или органическим стеклом, высококачественной цементной штукатуркой (например, колодцы для воды) или стойкими силикатными эмалями, можно использовать для хранения питьевой воды, содержащей ионы серебра. По истечении 6-12 месяцев вода в этих емкостях удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к ней. Серебряную воду можно длительно хранить в стеклянной и полиэтиленовой посуде в недоступном для солнечных лучей месте. Однако полиэтиленовая тара несколько снижает санитарно-гигиеническое показатели воды: ухудшается ее вкус и повышается окисляемость.

Можно, само собой разумеется, содержать воду и в серебряной посуде. Ещё в V веке до нашей эры персидский царь Кир Старший, отправляясь в поход, брал с собой большие запасы чистейшей воды из целебного источника и перевозил ее в серебряных «священных» сосудах, чтобы она сохранила свежесть. Можно хранить её и в сосудах из золота и меди. Исходя из сказанного, становится ясным, почему наши предки советовали хранить воду в глиняной посуде, наиболее доступной и надёжной для серебряной воды в те годы.

Информацию эту я посчитала полезной, потому как в наше время люди обратили свои взоры к целебным источникам горной Ингушетии и обычно её набирают, а потом и хранят в пластиковой посуде, получившей широкое распространение в последние годы. Становится ясным и то, что Хьовра-хьи наиболее высокую концентрацию серебра содержит в себе ночью, а значит, удваиваются и её целебные свойства. Набирать же воду, исходя из того, что мы сегодня имеем под рукой, можно в пластиковую посуду, хотя предпочтение отдаётся стеклянной, но вот хранить её, как советует исследователь Ершов, желательно в стеклянной или эмалированной посуде, но в недоступном для солнца месте. Или, как советовали наши предки, набирать и хранить в глиняных сосудах, которые жителям нашего времени менее доступны.

Получить серебряную воду можно и в домашних условиях. Рекомендуют держать дистиллированную воду в серебряной посуде, или серебряную ложку, монеты опустить на время в воду, или с помощью электричества, взяв за «плюс» серебряный предмет и за «минус» нержавеющую сталь, например обычное лезвие, продаются сегодня для этих целей и электрические ионаторы. Но это всё явления технического прогресса, а предпочтительней всё же дар Всевышнего, Божий источник, насыщенный святостью и благодатью. Наши предки жили в гармонии с природой и знали, как пользоваться этими дарами.