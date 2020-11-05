Ранее активисты регионального отделения ОНФ вместе с представителями «Ингушавтодора», сотрудниками муниципальных образований республики и инспекторами ГИБДД подвели на круглом столе итоги ежегодной всероссийской акции «Дорога в школу». На этой встрече, совместно с исполнительными властями был разработан план-график устранения недочетов, согласно которому до августа 2021 года улично-дорожная сеть вблизи обследованных активистами школ в селениях Инарки и Сагопши Малгобекского района, а также городах Малгобеке и Назрани будет приведена в порядок в соответствии с нацстандартами.

Первый из списка аварийно опасных переходов, к ремонту которого после встречи с общественниками приступили местные власти, расположен рядом со школой № 8 в селении Сагопши.

— По результатам акции «Дорога в школу» мы уже заявляли властям о том, что переход рядом с указанной школой не отвечает требованиям безопасности и оборудован с грубыми нарушениями, — рассказала газете «Ингушетия» сопредседатель регионального штаба ОНФ Мадина Богатырева. — Мы предложили несколько вариантов решения проблемы: укладку искусственной неровности, установку регулируемого светофора и дорожных знаков, нанесение новой пешеходной разметки на месте стертой старой. Сегодня мы еще раз убедились: совместными усилиями, поставив на первое место интересы людей, всегда можно найти выход из любой ситуации. Все наши пожелания были исполнены.

Отметим, что в течение года местные власти, помимо прочего, обязались здесь обновить покрытие тротуаров и сделать с них съезды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Когда речь идет о безопасности детей, решения должны приниматься безотлагательно, — присоединился к разговору модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ингушетии Хаваж-Багаудин Тибоев. — Безусловно, есть определенные критерии в благоустройстве таких участков дорог, нормативы. Учитываются также финансовые затраты и климатические условия, на решение которых уходит больше времени. Однако эти обстоятельства не должны превращаться в проблемы, на которые уходят годы.

Напомним, что активисты Народного фронта обследовали улично-дорожную сеть вблизи общеобразовательных школ в начале нынешнего учебного года. Мониторинг показал, что основными проблемами являются необустроенные тротуары, недостаточное уличное освещение и отсутствие дорожных знаков. Все замечания, выявленные в ходе рейдов, общественники передали муниципальным властям для скорейшего их устранения.