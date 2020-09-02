Равнодушие неуместно
Ветеран МВД надеется, что на его проблему обратят внимание
В одной из заметок, опубликованной сначала в интернет-газете «Ингушетия», а затем и в печатной ее версии, мы рассказали о помощи, оказанной руководством региона ветерану МВД, пенсионеру, инвалиду первой группы Ахмеду Торшхоеву. Помощь ветерану пришла оперативно и своевременно, за что семья Торшхоевых искренне поблагодарила и Главу республики М. Калиматова, и правительство, и мэрию города Назрани, а также совет ветеранов МВД. Речь шла об устранении последствий потопа во дворе пенсионера после обильных ливневых дождей.
Время показывает, что пострадавших от природных катаклизмов в республике не так уж и мало. Недавно в редакцию газеты «Ингушетия» обратился житель сельского поселения Экажево Назрановского района Мухаммед Умат-Гиреевич Экажев, проживающий на улице Кирова, 11, у которого пострадало домовладение во время шквалистого ветра и ливневых дождей в начале июня этого года. Он также является ветераном МВД и также надеется, что власти обратят внимание на его проблему и помогут ее положительно решить. Мухаммед уже обращался в различные инстанции, комиссией был даже составлен акт о частичных разрушениях домовладения, но дальше этого дело с места не сдвинулось.
Обращаясь за информационной поддержкой в редакцию, М. Экажев выразил надежду, что вмешательство СМИ поможет ему донести свои чаяния до властей и что ему будет оказана помощь.