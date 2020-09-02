Время показывает, что пострадавших от природных катаклизмов в республике не так уж и мало. Недавно в редакцию газеты «Ингушетия» обратился житель сельского поселения Экажево Назрановского района Мухаммед Умат-Гиреевич Экажев, проживающий на улице Кирова, 11, у которого пострадало домовладение во время шквалистого ветра и ливневых дождей в начале июня этого года. Он также является ветераном МВД и также надеется, что власти обратят внимание на его проблему и помогут ее положительно решить. Мухаммед уже обращался в различные инстанции, комиссией был даже составлен акт о частичных разрушениях домовладения, но дальше этого дело с места не сдвинулось.

Обращаясь за информационной поддержкой в редакцию, М. Экажев выразил надежду, что вмешательство СМИ поможет ему донести свои чаяния до властей и что ему будет оказана помощь.