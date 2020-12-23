Верховный Суд Республики Ингушетия объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы
Верховный Суд Республики Ингушетия объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы ведущей группы должностей категории «руководители» — заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, финансирования и бухгалтерского учета Верховного Суда Республики Ингушетия (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности федеральной государственной гражданской службы: наличие высшего образования, без предъявления требования к стажу.
Условия прохождения государственной гражданской службы установлены Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Подробная информация о конкурсе, перечень и образцы документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе, размещены на сайте Верховного Суда Республики Ингушетия.
Документы принимаются в полном комплекте с 25 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г. по адресу: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Кайсына Кулиева, д. 2, с понедельника по четверг с 9.00. до 18.00., в пятницу с 9.00. до 17.00. (перерыв с 13.00. до 14.00.) либо почтой по указанному адресу.
Обращаться в отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Верховного Суда Республики Ингушетия. Контактный телефон: 8(8734) 55-15-93.