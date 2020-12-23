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Верховный Суд Республики Ингушетия объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы

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Верховный Суд Республики Ингушетия объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы ведущей группы должностей категории «руководители» — заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, финансирования и бухгалтерского учета Верховного Суда Республики Ингушетия (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности федеральной государственной гражданской службы: наличие высшего образования, без предъявления требования к стажу.

Условия прохождения государственной гражданской службы установлены Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Подробная информация о конкурсе, перечень и образцы документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе, размещены на сайте Верховного Суда Республики Ингушетия.

Документы принимаются в полном комплекте с 25 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г. по адресу: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Кайсына Кулиева, д. 2, с понедельника по четверг с 9.00. до 18.00., в пятницу с 9.00. до 17.00. (перерыв с 13.00. до 14.00.) либо почтой по указанному адресу.

Обращаться в отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Верховного Суда Республики Ингушетия. Контактный телефон: 8(8734) 55-15-93.

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