Местные жители отмечают, что стройка велась, несмотря на запреты прокуратуры, местной администрации и других ответственных ведомств.

Как прокомментировала газете «Ингушетия» Марина Амриева, рядом с домом которой построили образовательное учреждение, их район по публичной кадастровой карте обозначен, как спальный, то есть пригодный только под жилую застройку.

«Колледж построен на улице Моздокской, на углу Калинина, на земельном участке 9 соток, хотя он нигде не заявлен и не оформлен. Местным жителям при начале строительства застройщик Хава Арчакова сказала, что это жилой дом, который она строит для своего сына. Но все оказалось намного печальнее, и из двух этажей здание превратилось в трехэтажное, а впоследствии и вовсе из жилого дома стало колледжем.

Еще 11 июля администрация вынесла решение, что это незаконное строительство. Также есть решение прокуратуры. Все эти решения о том, что эта стройка незаконная (сканы документов прилагаются). Сама же Арчакова вела строительство, как частное лицо, и купила землю тоже под частную застройку», — говорит Амриева.

Также, по словам обеспокоенной жительницы, люди пострадали не только морально, но и в материальном плане.

«В начале строительства, когда только начали работы, жилой дом, который находится рядом, получил трещину, так как не было соблюдено необходимое расстояние между домами, и на расстоянии трех метров был вырыт котлован. Люди отступили только из-за того, что хозяйка сказала, что это дом для ее сына.

Когда же строение стало выше трех этажей, мы обеспокоились, и 15 семей написали заявление в прокуратуру, обратились во всевозможные инстанции. Сегодня же, несмотря на все запреты, стройка ведется, и теперь мы уже написали заявление на имя генпрокурора региона Андрея Васильченко», — добавила Амриева.

Она отмечает, что в районе, где построен колледж, улицы очень узкие, и когда здание откроют, там будет не продохнуть.

В местной же администрации считают, что стройка вполне законна, и нет причин для беспокойства, так как подобных образовательных учреждений еще девять в Сунже, построенных также в спальных районах.

«Мы на законных основаниях выдали это разрешение на строительство колледжа еще в прошлом году. Изначально застройщику было выдано разрешение на строительство двух этажей с мансардой — только в этом вопросе было недопонимание. В принципе, этот вопрос тоже уже решен. Там должны были сделать экспертизу по решению прокуратуры, которая недавно на время приостановила стройку. Мы также в свою очередь отменили разрешение на время проведения экспертизы. Экспертиза же сочла стройку законной, и мы в скором времени опять выдадим им разрешение на строительство», — говорит специалист градостроительного отдела администрации города Амир Цицкиев.

Как отмечает Амир, единственная проблема с данным зданием была только с бумагами, которую застройщик решил.

«И то, это была вина не застройщика, а бывшего архитектора города, который выдал разрешение на два этажа, хотя им было необходимо три. Жители обращались в прокуратуру, и после определенной проверки нарушений выявлено не было. Отступы там соблюдены, и здание никому мешать не будет», — добавил представитель администрации.

Необходимо отметить, по его словам, что по документам этому колледжу еще необходимо целых четыре сотки земли, а тот человек, кто жаловался на то, что у него по фундаменту пошла трещина, имеет как раз таки на четыре сотки больше положенной земли, да и сам его фундамент был треснут задолго до этого строительства.

«Так что, мы еще должны выяснить, почему во владении этого жителя больше земли, чем у остальных. По этому вопросу будет проводиться проверка», — сказал Амир Цицкиев.

В общем, по словам жителей города, они не собираются отступать, и в скором времени планируют доказать, что стройка колледжа велась незаконно, а газета «Ингушетия» в свою очередь будет следить за развитием событий.