В ходе работы докладчики обсудили актуальные проблемы ингушского языка, современное состояние и пути его развития. Докладчики отметили, что в последние годы было сделано достаточно много для его развития и исследования.

«Развитие языка не является задачей только ученых, это общая задача всех носителей языка», таким рефреном к каждому выступлению участников семинара звучала основная мысль обсуждаемой темы.

Аза Киева, заведующая отделом ингушского языка НИИ им. Ч. Ахриева отметила, что 20 лет назад ЮНЕСКО приняло решение отмечать День родного языка. Его главная цель — изучение и сохранение языка, культуры, истории малых народов.

«Честь и слава народа связаны с его языком, его вес среди других народов определяются им. Учитывая, что наш народ малочисленный для нас особенно важно сохранять и развивать наш язык», — считает сотрудник научного института.

Немотря на то что, с первых дней основания НИИ все силы были мобилизованы на сохранение и развитие языка, научные работники тем не менее тревожатся за его дальнейшую судьбу. Они делают все, чтобы ингушский язык не оказался среди исчезнувших. Научное сообщество организовывает различные мероприятия, создают различные программы. Все участники семинара были едины в мнении, что одной из причин, ставящих ингушский язык на грань исчезновения является его исключение из бытового общения. Более того, в Ингушетии не только разговаривать, но и думать перестали на родном языке.

Научные работники также обеспокоены тем, что многие допускают в своей разговорной речи большое количество ошибок. Как отметил учитель ингушского языка Якуб Медов, чаще всего эти ошибки встречаются в падежах и склонениях. И грешат этим не только простые обыватели, но и СМИ, учителя на школьных уроках, ошибки также встречаются в названиях госучреждений, в плакатах.

НИИ гуманитарных наук им. Ч. Ахриева уже долгое время занимается сохранением и распространением ингушского языка. Эту работу делают сотрудники отделов литературы, фольклора, ингушского языка. Старший научный сотрудник отдела ингушского языка Фатима Костоева подготовила доклад об иследованиях работников института в этом направлении, и рассказала о тех задачах, которые они ставят перед собой в изучении языка.

— Нами составлен проект и начата работа по толкованию и переводу смыслов ингушских слов для дальнейшего составления словаря родного языка, — сообщила она в ходе своего выступления.

По мнению участников семинара, отдельное внимание надо уделить обучению ингушскому языку в детских садах и школах. А чтобы хорошо понимали язык, необходимо глубоко анализировать произведения из школьных учебников, считают ученые.

Научный сотрудник отдела фольклора НИИ Аза Солсаева подняла тему влияния творчества известного ингушского поэта Али Хашагульгова на развитие ингушского языка. Хоть его произведения и малого формата, но имеют глубокий философский и лингвистический смысл. Кроме того, Хашагульгов, настолько виртуозно владеет ингушским языком, что находит самые сочные слова, способные отразить красоту и широкие выразительные свойства родного языка.

— Литературный язык произведений Али Хашагульгова — это именно тот язык, на котором мы обязаны говорить. Мы должны осознавать, что приобщить подрастающее поколение к родному языку мы сможем лишь пробудив у них интерес к литературному творчеству ингушских поэтов и писателей, заучивая стихи. Только так мы сможем изменить сложивщуюся ситуацию, — считает Солсаева.

На семинаре также прозвучала и критика в адрес НИИ. Некоторые участники считают, что институт мало работает над изданием учебных книг, на их взгляд они написанны не на полноценном ингушском языке.

Директор научного института Нина Барахоева, считает такую критику необоснованной. Она обратила внимание, что над созданием этих учебных пособий и книг работает Министерство образования. Учитывая, что предоставленный институтом научный материал не может быть усвоен в таком виде детьми, его упрощают.

— Те, кто работает над методическим пособием или учебником, должен адаптировать некоторые вещи к школьному учебному материалу. Мы же эту работу не разграничиваем. Некоторые думают, раз ученый подготовил этот материал, то можно подать его ученику. Нельзя! Ученый проводит исследовательскую работу, изучает проблему в комплексе. Все это надо убрать от ученика и дать ему самую суть, — считает Барахоева.

Когда ингушский язык не преподается в полной мере, это становится причиной того, что родной уходит на второй план.

Свое мнение по этому поводу на встрече высказала Роза Хайрова, старший наусный сотрудник отдела ингушского языка НИИ гуманитарных наук им. Ч. Ахриева.

— Из-за появления интернета, новых инновационных технологий, дети большее время тратят там. Смотрят мультики и сразу же начинают осваивать и говорить на русском языке. Поэтому родители должны восполнять этот пробел и постоянно говорить с детьми на ингушском языке. С ним ведь связано и воспитание ребенка в рамках народных традиций, и формирование благородства в характере, — подчеркнула она.

Сотрудники НИИ, считают, что к таким встречам необходимо привлекать молодежь, это поможет развивать и распространять знание родного языка. —

— Мы готовы писать книги, статьи, проводить исследования. Доказательством тому могут служить многочисленные научные публикации, словари, книги, посвященные теме развития языка, авторами которых являются сотрудники института. Но если в семьях перестанут ежедневно разговаривать с детьми на ингушском языке — все это бесполезно, — уверена Хайрова.

Участники семинара напомнили, что пока жив язык народа, жива и его культура и сохранять его это главная обязанность каждого. Язык нужен народу не только для общения. С ним связана вся его история, и имея представителей народа, нельзя позволить прерваться языку.

Выступавшие на мероприятии также отметили, что ответственность за сохранение ингушского языка лежит не только на ученых, которые, конечно, должны идти в авангарде его развития, но и на каждом жителе Ингушетии.