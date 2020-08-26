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В газету «Голос Назрани» требуется журналист

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1. Назрановская городская общественно-политическая газета «Голос Назрани» объявляет конкурс на замещение вакантной должности журналиста.

2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: гуманитарное образование (журналистское, филологическое, историческое), опыт работы приветствуется.

3. Прием документов осуществляется по адресу: г. Назрань, ул. Чеченская, 22а (ТД «Хасцентр»). Контактный телефон: 8-962-642-20-40, 8-928-698-55-11.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе — в 9:00 27 августа 2020 г., окончание — в 18:00 3 сентября 2020 г.

5. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:

а) копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

б) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

— копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

— копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
в) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые.

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