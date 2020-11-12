Они были приобретены на деньги, выделенные по распоряжению главы государства из резервного фонда Президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина.

Защитные очки и экраны, респираторы и маски, перчатки и бахилы, дезинфицирующие и антисептические средства, защитные костюмы — 79 830 изделий позволят медицинским работникам обезопасить себя при оказании помощи ковидным больным.

Республиканский Минздрав поблагодарил активистов ОНФ за предоставленные средства защиты и поддержку медицинских работников, отметив качество СИЗ и своевременность их предоставления.

— К сожалению, официальная статистика развития пандемии COVID-19 в нашей республике, как и по всей стране, неблагоприятная, — отметила в беседе с корреспондентом «Ингушетии» сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева. — На сегодняшний день в регионе зафиксировано более 19 тысяч новых случаев заражения. Стационары заполнены. Ежедневно количество поступающих растет. Кроме того, большинство людей просто не обращаются к врачам, не становятся на учет и лечатся в домашних условиях. Поставка СИЗ из резервного фонда страны сейчас очень своевременна. Мы благодарны за труд медицинских работников и надеемся, что переданные средства защиты помогут сохранить здоровье наших врачей.

Представители региональных властей в общении с общественниками отметили, что на протяжении всей акции «Мы вместе» ОНФ уделял особое внимание помощи медицинским работникам по всей стране.

— В Ингушетии это была и организация обедов, и доставка спонсорской продуктовой помощи, и обеспечение спецсредствами медучреждений, — добавил начальник фармакологического отдела Министерства здравоохранения Ингушетии Микаил Мамилов. — Мы понимаем, что все работники сферы здравоохранения находятся на переднем фланге борьбы с коронавирусной инфекцией и постоянно подвергаются риску, спасая человеческие жизни. Такое внимание и поддержка со стороны стимулируют врачей и вдохновляют их помогать землякам дальше, не опуская руки перед коварным вирусом".

Напомним, в мае текущего года глава государства подписал распоряжение выделить из резервного фонда Президента РФ более 1 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также медицинских изделий для передачи волонтерам, организациям соцобслуживания и медицинским организациям. Правила закупки СИЗ установило правительство России.