Операция «Должник»
Транспортные полицейские привлекут должников к ответственности
В период с 10 по 19 марта 2020 года в зоне оперативного обслуживания Назрановского Линейного отдела МВД России на транспорте пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
— Мероприятие призвано обеспечить принцип неотвратимости административного наказания и привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, — сообщил газете «Ингушетия» врио инспектора НИАЗ (направления по исполнению административного законодательства) Назрановского ЛО МВД России на транспорте сержант полиции Руслан Ужахов.
Его цель — совершенствование организация работы Назрановского отдела в части исполнения административных наказаний, повышение эффективности работы по взысканию административных штрафов и привлечению к административной ответственности лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок.