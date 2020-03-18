УФССП

Операция «Должник»

Транспортные полицейские привлекут должников к ответственности

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В период с 10 по 19 марта 2020 года в зоне оперативного обслуживания Назрановского Линейного отдела МВД России на транспорте пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

— Мероприятие призвано обеспечить принцип неотвратимости административного наказания и привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, — сообщил газете «Ингушетия» врио инспектора НИАЗ (направления по исполнению административного законодательства) Назрановского ЛО МВД России на транспорте сержант полиции Руслан Ужахов.

Его цель — совершенствование организация работы Назрановского отдела в части исполнения административных наказаний, повышение эффективности работы по взысканию административных штрафов и привлечению к административной ответственности лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок.

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