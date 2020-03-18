— Мероприятие призвано обеспечить принцип неотвратимости административного наказания и привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, — сообщил газете «Ингушетия» врио инспектора НИАЗ (направления по исполнению административного законодательства) Назрановского ЛО МВД России на транспорте сержант полиции Руслан Ужахов.

Его цель — совершенствование организация работы Назрановского отдела в части исполнения административных наказаний, повышение эффективности работы по взысканию административных штрафов и привлечению к административной ответственности лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок.