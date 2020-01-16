Вопрос: Я имею разрешение на временное проживание лица без гражданства. В миграционной службе у меня требуют бумаги о доходах за указанный период, чтобы получить Вид на жительство. Могу ли я открыть счет в банке для подачи заявления?

Ответ: В силу п. 28.4. Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации утвержденного Приказом МВД России от 9 ноября 2017 г. N 846 для получения вида на жительство иностранный гражданин/лицо без гражданства подает в подразделение по вопросам миграции документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий нетрудоспособность заявителя. Такими документами являются: справка о доходах физического лица, справка с места работы, пенсионное удостоверение, справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая факт установления пенсии, подтверждение о получении алиментов, справка о доходах лица, на иждивении которого находится заявитель, справка о наличии банковского вклада с указанием номера счета и суммы вклада, иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности или нетрудоспособность.

Банковский вклад должен подтверждать наличие у иностранного гражданина/лица без гражданства на срок предоставления государственной услуги денежных средств в размере не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого иностранный гражданин обращается с заявлением.

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