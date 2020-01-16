Советы юристов

«Вера, Надежда, Любовь» консультирует

Разрешение на временное проживание лица без гражданства

0

Вопрос: Я имею разрешение на временное проживание лица без гражданства. В миграционной службе у меня требуют бумаги о доходах за указанный период, чтобы получить Вид на жительство. Могу ли я открыть счет в банке для подачи заявления?

Ответ: В силу п. 28.4. Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации утвержденного Приказом МВД России от 9 ноября 2017 г. N 846 для получения вида на жительство иностранный гражданин/лицо без гражданства подает в подразделение по вопросам миграции документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий нетрудоспособность заявителя. Такими документами являются: справка о доходах физического лица, справка с места работы, пенсионное удостоверение, справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая факт установления пенсии, подтверждение о получении алиментов, справка о доходах лица, на иждивении которого находится заявитель, справка о наличии банковского вклада с указанием номера счета и суммы вклада, иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности или нетрудоспособность.

Банковский вклад должен подтверждать наличие у иностранного гражданина/лица без гражданства на срок предоставления государственной услуги денежных средств в размере не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого иностранный гражданин обращается с заявлением.

На вопросы читателя отвечает юрист
Самарская Елена Александровна
Тел.: (8793) 97-43-24, 39-38-08

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ислам Опиев завоевал «серебро» на чемпионате России в Новосибирске
В Назрановском районе Ингушетии обнаружили труп пенсионера
Бачурин и Коробкин навестили в больнице раненых при нападении на пост в Магасе ингушских полицейских
Рустам Угурчиев одержал уверенную победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо на приз общества «Динамо»
В Зязиков-Юрте состоялись мастер-классы членов Ассоциации ремесленников Ингушетии
«Ростелеком» обновляет защиту клиентов от DDoS-атак
В Назрани завершилось первенство республики по вольной борьбе
Братья Тутаевы в составе сборной Швеции выступят на международном турнире Flatz Open
Магас участвует во всероссийском проекте «Город России — национальный выбор»
В Северо-Кавказском федеральном округе запускается единый информационный туристский портал
Почти все директора ГУПов Ингушетии застраховали свой урожай озимых

Главное

Яндекс.Метрика

 