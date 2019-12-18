Вопрос: Если имеются основания утверждать (при помощи экспертизы ДНК), что ребенок является неродным умершему отцу, может ли бабушка, вступающая в наследство, оспорить отцовство с целью исключения ребенка из числа наследников?

Ответ: В настоящее время применение экспертизы ДНК в вопросах оспаривания отцовства, в частности, когда речь идет о наследстве, особенно актуально.

Однако не всегда отцовство и наследственные права могут быть оспорены на основании результатов экспертизы ДНК. Например, если данный вопрос поднимается иными лицами — бабушками, дедушками, дядями, тетями, сестрами, братьями и т. д.

Наследниками первой очереди после смерти супруга выступают его родители, супруга и дети.

Утверждение о том, что на основании посмертного теста ДНК возможно исключить ребенка из числа наследников, например, бабушки или дяди, по заявлению в суд, ошибочно.

В отношении детей, родившихся в браке действует презумпция отцовства супруга матери, что может быть опровергнуто только в суде. Запись об отце ребенка в книге регистрации рождений (и в свидетельстве о рождении), если она не соответствует действительности, может быть оспорена лишь в судебном порядке по заявлению лиц, перечисленных в пункте 1 статьи 52 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ).

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей» разъяснено следующее: «Согласно ст. 52 СК РФ, запись родителей в книге записей рождений, произведенная в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 настоящего Кодекса, может быть оспорена только в судебном порядке по требованию лица, записанного в качестве отца или матери ребенка, либо лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, признанного судом недееспособным. Указанное право принадлежит также ребенку, не достигшему возраста восемнадцати лет, приобретшему полную дееспособность в результате эмансипации или вступления в брак (пункт 2 статьи 21, пункт 1 статьи 27 ГК РФ). Ввиду того, что семейное законодательство исходит из недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи (статья 1 СК РФ), указанный перечень лиц является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. В случае, если исковое заявление об оспаривании записи об отце (матери) ребенка в книге записей рождений подано лицом, не относящимся к перечню лиц, указанных в пункте 1 статьи 52 СК РФ (например, одним из наследников лица, записанного в качестве отца (матери) ребенка, либо родственником ребенка, не назначенным в установленном законом порядке его опекуном или попечителем), судья отказывает в принятии искового заявления на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, а если производство по делу возбуждено — суд прекращает производство по делу в соответствии с абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ».

Таким образом, приходим к выводу, что ни бабушка, ни дедушка, ни тети-дяди либо сестры-братья не смогут оспорить отцовство и лишить наследства даже «неродного» ребенка умершего и даже при наличии экспертизы ДНК.

На вопросы читателя отвечает юрист Шамина Нелля Олеговна

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