Объявление

Порядок и сроки замены российского национального водительского удостоверения, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно

0

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, определяемым ведомственным нормативным правовым актом. Такая мера была введена для предотвращения угрозы распространения пандемии в целях дополнительной защиты населения и сотрудников полиции.

Приказом МВД России от 9 июня 2020 г. № 410 определено, что замена водительских удостоверений, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений.

Предварительная запись на получение государственной услуги по замене водительского удостоверения осуществляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг — www.gosuslugi.ru. Вместе с тем граждане могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД МВД по Республике Ингушетия по адресу: г. Магас, ул. 65 лет Победы, 15Б.

Для регулирования потоков посетителей также используются системы электронной очереди. При необходимости такая услуга будет оказываться также в порядке «живой» очереди.

При этом для исключения скопления большого числа посетителей и образования очередей, в зависимости от количества находящихся на приеме граждан, будут увеличены часы приема и число задействованных сотрудников. Кроме того, подать заявление на замену водительского удостоверения в электронном виде по электронной почте на адреса, размещенные на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Сад-Гигант Ингушетия» оштрафовали на 165 тыс. рублей за столкновение автобусов с работниками
В сельском поселении Кантышево Ингушетии к началу учебного года откроется новая школа на 540 мест
В Ингушетии на 20 депутатских мандатов горсовета Сунжи претендуют 50 кандидатов
В Ингушетии проходят мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев отличился голом в матче «Рубина» с «ЦСКА»
Спортсмен из Назрани Магомед Сейтиев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
Ингушский спортсмен Хас-Магомед Балаев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
В Ингушетии в рамках «Ночи кино» на территории Мемориала памяти и славы пройдет квест «История в кадрах»
Мошенники украли с банковской карты жителя Ингушетии более 15 тыс. рублей
Число заразившихся Covid-19 в Ингушетии превысило 4,2 тыс. человек
Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурс творческих работ «РГО: вместе 175 лет»

Главное

Яндекс.Метрика

 