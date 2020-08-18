Порядок и сроки замены российского национального водительского удостоверения, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, определяемым ведомственным нормативным правовым актом. Такая мера была введена для предотвращения угрозы распространения пандемии в целях дополнительной защиты населения и сотрудников полиции.
Приказом МВД России от 9 июня 2020 г. № 410 определено, что замена водительских удостоверений, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений.
Предварительная запись на получение государственной услуги по замене водительского удостоверения осуществляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг — www.gosuslugi.ru. Вместе с тем граждане могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД МВД по Республике Ингушетия по адресу: г. Магас, ул. 65 лет Победы, 15Б.
Для регулирования потоков посетителей также используются системы электронной очереди. При необходимости такая услуга будет оказываться также в порядке «живой» очереди.
При этом для исключения скопления большого числа посетителей и образования очередей, в зависимости от количества находящихся на приеме граждан, будут увеличены часы приема и число задействованных сотрудников. Кроме того, подать заявление на замену водительского удостоверения в электронном виде по электронной почте на адреса, размещенные на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции.