Порядок и сроки замены российского национального водительского удостоверения, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно

Приказом МВД России от 9 июня 2020 г. № 410 определено, что замена водительских удостоверений, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений.

Предварительная запись на получение государственной услуги по замене водительского удостоверения осуществляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг — www.gosuslugi.ru. Вместе с тем граждане могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД МВД по Республике Ингушетия по адресу: г. Магас, ул. 65 лет Победы, 15Б.

Для регулирования потоков посетителей также используются системы электронной очереди. При необходимости такая услуга будет оказываться также в порядке «живой» очереди.

При этом для исключения скопления большого числа посетителей и образования очередей, в зависимости от количества находящихся на приеме граждан, будут увеличены часы приема и число задействованных сотрудников. Кроме того, подать заявление на замену водительского удостоверения в электронном виде по электронной почте на адреса, размещенные на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции.