Вот, скажем, стоял этот мусорный контейнер на улице, рядом со зданием одной частной коммерческой фирмы в Назрани. И все бросали свой мусор в него, в том числе и работники из соседних организаций. Чисто было вокруг. В итоге, хозяевам контейнера надоело, что посторонние лица носят к ним свои отходы, и спрятали мусорный бак за решеткой. Теперь, судя по всему, отрезанные от контейнера люди начнут бросать мусор где попало.

Любой нормальный человек задастся вопросом: неужели эти контейнеры нельзя поставить везде? Или их приобретение — такое непосильное финансовое бремя?

Однако недоумение вызывает и реакция хозяев контейнера. Им, что, жалко, что кто-то заполняет их контейнер? А ведь, действительно, жалко, если у них спросить. Потому что мы эгоисты.