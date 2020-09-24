ООО «РИАК» — современный завод по производству алюминиевого профиля открывает вакансии
ООО «РИАК» — современный завод по производству алюминиевого профиля открывает вакансии на следующие должности:
— мастер цеха (опыт на производстве не менее 1,5 лет);
— инженер по охране труда (опыт работы обязателен);
— электрик (опыт работы обязателен);
— слесарь-ремонтник (опыт работы приветствуется);
-работник цеха;
— упаковщицы.
Официальное трудоустройство, возможность карьерного роста, достойная заработная плата.
Адрес: Республика Ингушетия, с. п. Али-Юрт, ул. Гагиева.
Тел. 8 918 836 68 31 — звонить с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.