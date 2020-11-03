Единицей измерения износа общественники назначили замерзших котов, которые могут греться зимой на трубах с поврежденной теплоизоляцией. Расчет велся исходя из того, что среднестатистическому коту нужно около 30 см для комфортного пребывания на теплотрассе зимой. Всего выявлено более 55 км поврежденных теплотрасс в 64 регионах России. О холодных батареях, пониженной температуре в жилых помещениях, социальных учреждениях, а также о поврежденных теплотрассах рядом с домом активистам сообщали граждане.

Общий итог этих исследований — более 180 тысяч котов могут согреться зимой от изношенных теплотрасс, выявленных ОНФ. Первое место в своеобразном рейтинге занимает г. Переславль-Залесский Ярославской области. Там согреться предстоящей зимой может гигантская стая из 16 тыс. 666 котов.

— Для обеспечения теплом, например, жителей города Малгобека сегодня активно идет работа по утеплению теплоизоляционными материалами новых труб теплосетей, — рассказала газете «Ингушетия» сопредседатель регионального штаба ОНФ Фатима Барханоева. — Тепло пока подаётся по старым сетям. Однако нам обещали, что процесс утепления завершится к началу месяца. Подчеркну, что по всем выявленным повреждениям теплотрасс активисты ОНФ вместе с местными органами власти и собственниками теплосетей составят график ремонта.

ОНФ напоминает местным органам власти, что их забота о братьях наших меньших оборачивается тем, что люди мерзнут в своих квартирах и вынуждены платить за теплопотери, отапливая улицу.