Как сообщили газете «Ингушетия» в МВД России по региону, в первый же день собрав под своим крылом лучших представителей общественности, опираясь на широкие полномочия, общественный совет вынес в повестку дня своей работы наиболее актуальные задачи современности.

Министр внутренних дел генерал-майор полиции Михаил Коробкин при единодушном одобрении новых членов общественного совета в своем выступлении отнес к актуальным задачам МВД не просто борьбу с преступностью и поддержание общественного порядка, но преодоление среди населения правового нигилизма, являющегося причиной целого ряда преступлений и их последствий.

Так, трагической нотой звенит высокая статистика дорожно-транспортных происшествий и смертей от них. К этому приводит злостное несоблюдение правил дорожного движения, управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, тонировка стекол, из-за которой в темное время суток водители не видят пешеходов и сбивают их.

В основе преодоления этой тяжелой проблемы должна лежать работа с гражданами, возвращающая их к зрелой нравственной позиции, чувству единства со всем народом и ответственности каждого человека за каждого другого и за всех нас вместе. Именно поэтому в новом составе общественного совета собраны яркие личности, юристы, представители политических кругов, медиасферы, творческой интеллигенции, религии и общественных инициатив.

Общественный совет при МВД по Ингушетии будет добиваться повышения авторитета полиции, ведь большинство полицейских — это представители ингушского народа, который доверил им защиту жизни, здоровья и безопасности соплеменников. Народ должен помогать полиции в ее важной работе, и тогда совместными усилиями печальные последствия безответственного поведения, проступков и преступлений отдельных граждан станут менее трагичными.

Соблюдение законности, прав и свобод граждан органами внутренних дел — еще одна важная задача общественного совета, от успешности решения которой зависит авторитет полиции и порядок в республике. Никто не должен быть незаконно задержан и привлечен к уголовной ответственности или содержаться после задержания в неподобающих условиях. Законность — незыблемое правило работы полиции, и общественный контроль за соблюдением законности важнейшая задача нового общественного совета.

Поднимать проблемы, открыто говорить о них, называть вещи своими именами, чтобы знать истинное положение дел — вот один из лозунгов, среди прозвучавших в выступлениях членов общественного совета. Наиболее актуальные проблемы определят повестку дня ближайшего рабочего заседания общественного совета, чтобы выработать программы и составить планы активных наступательных действий.

Общественный совет начнет свою работу с объективной оценки положения дел в министерстве, выскажет авторитетное мнение об инициативах министерства в сфере взаимодействия с населением, патриотического воспитания молодежи и профилактики правонарушений.

P. S. Дух и настрой членов общественного совета, витавший на первом заседании, дает обоснованные надежды, что задуманное получится. Пожелаем же новому общественному совету успехов в работе!