В городе Сунжа появится мемориал в память о Хизире Дербичеве

Глава администрации Сунжи Аслан Умаров вместе с Халидом Бековым и членами городского Совета посетил объект, чтобы оценить текущий этап подготовки территории.

В настоящее время производятся земельные работы и обустройство фундамента прибрежной части. Согласно проекту, площадь сквера будет увеличена на три метра, появятся мемориальная доска и элементы озеленения. В дальнейшем планируются бетонные работы и завершающее благоустройство территории.

Трагическая история восьмилетнего Хизира Дербичева, найденного на восьмой день поисков, вызвала глубокий отклик у жителей Ингушетии и за ее пределами. Столкнувшись со смертельной опасностью, мальчик продемонстрировал самопожертвование и храбрость, пытаясь спасти своего друга.

«Реконструкция сквера является значимым шагом в сохранении памяти о Хизире Дербичеве, чья отвага навсегда останется в сердцах жителей республики», — подчеркнули в мэрии.