В Карабулаке Ингушетии окажут материальную помощь 9 гражданам

Жителям Карабулака, попавшим в трудную жизненную ситуацию, будет оказана адресная материальная помощь. Об этом стало известно после очередного заседания жилищно-бытовой комиссии городской администрации.
Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, в ходе мероприятия было рассмотрено девять заявлений от местных жителей, в том числе от участника специальной военной операции.
В семи случаях требовалось приобрести лекарства для осуществления длительного медикаментозного лечения, по одному обращению — просьбы о содействии для выезда на иногороднее лечение, а также оказании материальной поддержки.
Внимательно изучив представленные документы, члены ЖБК единогласно проголосовали за положительное решение по всем пунктам повестки встречи.