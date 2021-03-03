Кибербезопасность

Противодействуя злоумышленникам

Мошенники придумали новую схему отъема денег у россиян

0

РИА «Новости» сообщает, что мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян. Так, пользователи получают электронное письмо, напоминающее сообщение от портала, в котором предлагается ввести номер СНИЛС якобы для получения положенных социальных выплат. После перехода по ссылке в браузере открывается окно, где необходимо указать номер своей карточки, на которую должны «поступить» деньги.

По словам экспертов, схема фишинговых сайтов (фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей) и рассылок очень популярна и можно ожидать роста числа таких рассылок под видом рассылок с портала «Госуслуги» на фоне усиления мер поддержки населения.

Главными рисками они называют утечку данных и потерю доступа к аккаунтам с важной персональной информацией — паспортными данными, пропиской, СНИЛС, номером телефона, документами об имуществе, иногда — о здоровье и родственниках.

Эксперты советуют: если все же вы попались на уловки мошенников, главное — сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта «Госуслуги». Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с полицией, возможно, написать заявление о мошенничестве.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Первая выставка картин из рыбьей кожи откроется в Ингушетии в четверг
Минприроды Ингушетии официально объявил об окончании охотничьего сезона
Приставы заставили жителя Ингушетии выплатить 56 штрафов, пригрозив арестом автомобиля
Ингушских фотолюбителей приглашают на мастер-класс онлайн «Современная жанровая фотография»
В Ингушетии правоохранителями задержан грузовик с древесиной ценной породы
В Ингушетии успешно прошла проверка системы оповещения
В ингушском городе Сунжа дан старт дорожным работам
Молодые ученые Ингушетии проведут мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню
По требованию городской прокуратуры Ингушетии заблокировано 8 сайтов по продаже поддельных документов
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
В колледжах Ингушетии планируется ввести новые предметы по истории республики

Главное

Яндекс.Метрика

 