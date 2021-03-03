По словам экспертов, схема фишинговых сайтов (фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей) и рассылок очень популярна и можно ожидать роста числа таких рассылок под видом рассылок с портала «Госуслуги» на фоне усиления мер поддержки населения.

Главными рисками они называют утечку данных и потерю доступа к аккаунтам с важной персональной информацией — паспортными данными, пропиской, СНИЛС, номером телефона, документами об имуществе, иногда — о здоровье и родственниках.

Эксперты советуют: если все же вы попались на уловки мошенников, главное — сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта «Госуслуги». Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с полицией, возможно, написать заявление о мошенничестве.