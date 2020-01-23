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Легализация на территории РФ

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Вопрос: Мне 17 лет, но до сих пор нет паспорта, так как у матери нет паспорта (прописки тоже нет). Я живу со своим молодым человеком и беременна, надо вставать на учет, а нужна копия паспорта. Что мне делать?

Ответ: Печально, что зачастую вопрос легализации на территории РФ поздно возникает у нелегально проживающего длительное время гражданина и связан с наступлением момента вступления в брак. Вас ожидает долгая процедура легализации на территории РФ. Поскольку Вы несовершеннолетняя, Вашей маме необходимо обратиться в отделение миграционной службы по месту жительства по вопросу легализации. Данный вопрос включает в себя много процедур и решается в зависимости от конкретной ситуации заявителя. В отношении Вашей мамы и Вас будет проведена процедура установления личности, будут направлены соответствующие запросы для определения предполагаемого гражданства либо его отсутствия. Затем, в зависимости от ситуации и имеющейся информации, сотрудниками миграционного органа Вам будут даны соответствующие рекомендации.

Если Вы и Ваша мама являетесь лицами без гражданства и прибыли в Россию на постоянное местожительство до 1 ноября 2002 года, то в отношении Вас будут применены нормы главы VIII.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», которой установлен порядок определения правового статуса лиц, длительное время находящихся на территории РФ.

На вопросы читателя отвечает юрист
Шамина Нелля Олеговна
Тел.: (8793) 97-43-24, 39-38-08

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