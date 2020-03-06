Вот эта «милая цитата» сразу же вспомнилась, когда мне переслали один пасквиль. Речь о письме, якобы адресованном Президенту России, за подписью некоего Руслана Плиева о депортации ингушей и чеченцев 23 февраля 1944 года. Сей с позволения сказать «документ» гуляет в социальных сетях и даже собирает комментарии. А автор является генеральным секретарем какого-то «Института мира» — организации, видимо, кому-то известной.

Сразу оговорюсь: ни в какого Руслана Плиева я не верю, как не верю и в то, что циничное письмецо исходит от представителей ингушского народа. (В обратном случае автор — не ингуш, однозначно!)

Не собираюсь тут давать отповедь кому-то, приводить различные аргументы. Все это ни к чему. Я приведу просто один документ. Он в свободном доступе в сети Интернет, стоит запросить — сразу выскакивает.

Речь идет о докладной записке наркома внутренних дел СССР Берии «папе народов» Сталину о проведении операции под названием «Чечевица» по выселению ингушей и чеченцев. Датирована она 29 февраля 1944 года.

Берия сообщает: «Докладываю об итогах операции по выселению чеченцев и ингушей.

Выселение было начато 23 февраля в большинстве районов, за исключением высокогорных населенных пунктов.

По 29 февраля выселено и погружено в железнодорожные эшелоны 478 479 человек, в том числе: 91 250 ингушей и 387 229 чеченцев.

Погружено 177 эшелонов, из которых 159 эшелонов уже отправлено к месту нового поселения.

Сегодня отправлен эшелон с бывшими руководящими работниками и религиозными авторитетами Чечено-Ингушетии, которые нами использовались при проведении операции.

...Случаи попытки к бегству и укрытию от выселения носили единичный характер и все без исключения были пресечены.

...Граничащее с Чечено-Ингушетией население отнеслось к выселению чеченцев и ингушей одобрительно.

Руководители партийных и советских органов Северной Осетии, Дагестана и Грузии уже приступили к работе по освоению отошедших к этим республикам новых районов».

Когда я читал якобы письмо Руслана Плиева, было такое ощущение, что это Берия с того света пишет (да простит мне Аллах!). Этого, конечно, быть не может. Но то, что над «документом», гуляющим в социальных сетях, работали прямой потомок Берии — у меня нет сомнений.

Ингуши, такие пасквили были, есть и будут, особенно сейчас, когда Интернет уже не в гости пришел, а стал хозяином чуть ли не в каждом доме. Как реагировать — каждый решает сам, но воспринимать это всерьез, извините за тавтологию, — несерьезно!