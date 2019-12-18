Какой подарок выбрать на Новый год?

1. Самый лучший подарок — память. Не поленитесь, пролистайте старые архивы фотографий в компьютере и телефоне или даже старые альбомы. Выберете самые дорогие снимки, напечатайте фотографии или закажите готовую фото-книгу и подарите любимым воспоминания о лучших моментах. Уверяем — вы удивитесь, как они обрадуются!

2. Лучший подарок книга, считалось в Советском Союзе. Сейчас, пожалуй, не все разделят это утверждение, но тем не менее, если вы уверены, что тот, кому вы готовите подарок — любит почитать, можно подарить ему электронную книгу. Это, правда, удовольствие не из дешевых: книга стоит от 4000 рублей. Но к ней можно подарить годовую подписку на электронные библиотеки: МТС, Литрес или BookMate. C учетом того, что хорошие книги в магазине стоят от 500 рублей и дороже, покупка электронной, в которую хоть «ленинку» загрузи, — вполне оправдана.

3. Если читать ваши друзья и близкие не очень любят, но вы хотите им подарить что-то приятное для проведения досуга, подарите комплект спутникового ТВ. Особенно актуален этот подарок будет для тех, кто живет в частном доме. Он позволит смотреть сотни каналов в отличном цифровом качестве и на любой вкус. Например, в МТС полный комплект оборудования обойдется в 3990 рублей. А если вы одновременно решить подключить и мобильный интернет, еще дешевле — всего 2990 рублей. (Спойлер: МТС мы выбрали потому, что у них самая яркая красная тарелка — новогодняя).

4. Досуг друзьям и близким можно организовать и более оригинальным способом: можно поискать и подарить поход на мастер-класс. Причем перечень может быть самым разнообразным: от испанских танцев до лепки пельменей. Тут главное угадать, что друзьям или близким точно понравится.

5. Но если с мастер-классом заморачиваться не хочется, можно подарить билет в театр или на концерт. Если не знаете, куда конкретно — можно посмотреть на сайтах с рекомендациями.

6. И, конечно, если вы пойдете в гости, бутылка шампанского и хороший шоколад точно не будут лишними в Новый год.