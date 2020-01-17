Вопрос: Родился в Украине 15.12.1979, в 2 месяца родители увезли в Россию. Свидетельство о рождении было утеряно. Дубликат украинский. В миграционной службе в помощи отказали. Как получить российское гражданство?

Ответ: Если Вы с 1980 года проживали на территории Российской Федерации и до настоящего времени не имеете документа, удостоверяющего личность, то сообщаем следующую информацию. Вопрос определения у Вас гражданства Российской Федерации должен рассматриваться в соответствии с частью 7 статьи 4 Закона с применением законодательства, действующего на момент наступления обстоятельств, с которыми связывается наличие у Вас соответствующего гражданства, а именно Закона от 28 ноября 1991 года № 1948-I «О гражданстве Российской Федерации».

В соответствии с частью 1 статьи 13 данного Закона гражданами Российской Федерации признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Закона (6 февраля 1992 года), если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации.

Таким образом, при условии подтверждения факта Вашего проживания на территории РФ по состоянию на 6 февраля 1992 года Вы можете быть признаны гражданином РФ на основании части 7 статьи 4 ФЗ-62 от 31.05.2002г. с применением части 1 статьи 13 Закона № 1948-I от 28.11.1991г.

В отношении Вас миграционным органом должна быть проведена проверка на наличие гражданства РФ. Согласно п. 51 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г. N 1325, при отсутствии у лица документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации (утеря, кража, порча и тому подобное), возникновении сомнений в подлинности или обоснованности выдачи такого документа, а также при обстоятельствах, позволяющих предполагать наличие либо отсутствие у лица гражданства Российской Федерации, полномочным органом осуществляется проверка законности выдачи лицу указанного документа и (или) наличия соответствующих обстоятельств. Проверка осуществляется по заявлению лица, составленному в произвольной форме, по инициативе полномочного органа или иного государственного органа. Законодателем не регламентирован перечень документов, которые следует приложить к подаваемому заявителем заявлению. К заявлению прилагаются документы (либо их копии), имеющие отношение к делу и подтверждающие наличие гражданства РФ. В Вашем случае к заявлению о проведении проверки на наличие гражданства РФ необходимо приложить документы, подтверждающие постоянное проживание на территории РФ по состоянию на 6 февраля 1992 года.

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