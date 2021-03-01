«Расширение возможностей учреждения приведет к росту перспектив в военной карьере для кадетов. Чем качественней подготовка и шире спектр навыков выпускника, тем разнообразней круг военно-учетных специальностей, в которых он может реализоваться. Так, умение плавать — обязательное условие для службы на флоте. А если в дальнейшем мы привлечем к работе с будущими призывниками инструкторов-драйверов, то через определенный период уже можно будет обсуждать включение наших ребят в состав экипажей подводных лодок», — сказал руководитель субъекта.

Кроме того, Калиматов отметил, что до конца марта ответственным ведомствам необходимо подготовить техническое задание на проведение работ по восстановлению тренировочного бассейна.

Напомним, для комфортного пребывания воспитанников к началу учебного года в основном корпусе был проведен масштабный ремонт. По поручению Главы региона, на эти цели было выделено более 6 млн рублей, в том числе из средств Национального фонда развития Ингушетии. Обновлены внутренние помещения, приведены в порядок системы отопления, проведена очистка и обработка зеленых насаждений на прилегающей территории, уплотнение грунта для возможности проводить учения и многие другие работы.

Горский кадетский корпус имени легендарного разведчика партизанского отряда Медведева в годы ВОВ Абдулы Цароева был создан в 1994 году с целью улучшения военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки защитников Отечества.