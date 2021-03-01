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Расширение возможностей приведет к росту перспектив

Кадетский корпус Ингушетии получит обновленный бассейн и новый тренировочный комплекс

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Власти региона планируют реконструировать бассейн, расположенный на территории Горского кадетского корпуса имени Цароева в сельском поселении Сурхахи Назрановского района, а также создать для учащихся спортивный комплекс с тиром и полосой препятствий. Об этом Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил во время посещения учебного заведения.

«Расширение возможностей учреждения приведет к росту перспектив в военной карьере для кадетов. Чем качественней подготовка и шире спектр навыков выпускника, тем разнообразней круг военно-учетных специальностей, в которых он может реализоваться. Так, умение плавать — обязательное условие для службы на флоте. А если в дальнейшем мы привлечем к работе с будущими призывниками инструкторов-драйверов, то через определенный период уже можно будет обсуждать включение наших ребят в состав экипажей подводных лодок», — сказал руководитель субъекта.

Кроме того, Калиматов отметил, что до конца марта ответственным ведомствам необходимо подготовить техническое задание на проведение работ по восстановлению тренировочного бассейна.

Напомним, для комфортного пребывания воспитанников к началу учебного года в основном корпусе был проведен масштабный ремонт. По поручению Главы региона, на эти цели было выделено более 6 млн рублей, в том числе из средств Национального фонда развития Ингушетии. Обновлены внутренние помещения, приведены в порядок системы отопления, проведена очистка и обработка зеленых насаждений на прилегающей территории, уплотнение грунта для возможности проводить учения и многие другие работы.

Горский кадетский корпус имени легендарного разведчика партизанского отряда Медведева в годы ВОВ Абдулы Цароева был создан в 1994 году с целью улучшения военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки защитников Отечества.

Комментарии 1

Алихан 2 марта, 2021 - 01:10
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