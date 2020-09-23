В целях защиты памятников архитектуры и заповедной зоны, посредством средств массовой информации, изданием ознакомительных брошюр и справочников, проведением культурно-массовых мероприятий в образовательных учреждениях, необходимо привить подрастающему поколению уважительное и бережное отношение к ним. В рамках реализации данного посыла, в ближайшее время планируется издание справочника наименований объектов культурного наследия на ингушском языке.

В обсуждении темы участвовали директор НИИ Нина Барахоева, заведующий отделом этнологии Б. М-Г. Харсиев, заведующая отделом истории Ингушетии М. Б. Долгиева, старший научный сотрудник отдела истории Ингушетии Т. У. Яндиева и ученый секретарь Л. Т. Агиева.

Музей-заповедник представляли и. о. заместителя директора Х. А. Мальсагов, юрисконсульт Ф. Х. Кодзоева и заведующий отделом научной пропаганды, рекламы и издательской деятельности Ф. А. Кариева.

Цель мероприятия — скоординировать действия НИИ и музея-заповедника, обменяться опытом и объединить усилия на предмет изучения памятников архитектуры.

На встрече также был рассмотрен вопрос так называемого «дикого туризма», когда туристы, не согласовывая свою поездку с заинтересованными ведомствами, без сопровождения квалифицированных гидов совершают экскурсии к башенным объектам и, не ссылаясь на официальные источники, на свое усмотрение интерпретируют исторические данные. В этом направлении также должны быть приняты превентивные меры.

Участники совещания пришли к заключению, что, несмотря на ограниченность финансовых, технических и человеческих ресурсов, работу нужно проводить, нужно искать средства и выводить обозначенные вопросы в число приоритетных задач республики.

Итогом предварительной встречи явилась необходимость разработки в кратчайшие сроки и подписания двустороннего соглашения между ИнгНИИ и Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником, направленного на мониторинг, защиту, сохранение и исследование памятников культуры горной Ингушетии. В рамках реализации обозначенных вопросов в ближайшие дни запланирована совместная поездка в Джейрахский район.

Фариза Кариева,

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»