В нешуточной борьбе удальцы вдребезги разбивают своих «железных коней». При этом бравые лихачи, имеющие богатый опыт правонарушений, оправдывая свое агрессивное вождение и безрассудство, ссылаются на некую ингушскую традицию из глубины веков, историю которой не могут вспомнить даже долгожители, которым перевалило за 100. Тут все ясно — что только ни скажет человек, чтобы оправдать свою глупость.

К сожалению, с историей, без истории это стало традицией, которая все же закрепилась и её последствия мы видим на дорогах. Решением этой проблемы озаботились как власти, так и духовенство. Пока мы пытаемся искоренить одну традицию, на моих глазах зарождается другая. Начало учебного года после карантина и самоизоляции с большой радостью восприняли жители республики. По-видимому, этому больше всех обрадовались женихи, устраивающие дрифт в людных местах, пытающиеся таким антиобщественным поведением заслужить внимание представительниц прекрасной половины человечества.

Сегодня невольно стал свидетелем бескомпромиссных состязаний за почетное место за автобусом с девушками-студентками, возвращающимися домой после учебы. «Изобретателями» этой традиции стали водители отечественного авто «Лада-Гранта» и машины марки зарубежного автопрома «Мерседес».

Молодые люди решили помириться «лошадиными силами» именно на нашей улице Энгельса в Сунже, именно в час пик, когда люди спешат в мечеть для исполнения обязательного предписания Корана, в пятницу, которая названа Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) господином всех дней и самым великим пред Всевышним. Отсутствие тротуара и передвижение пешеходов прямо по проезжей части создает дополнительную напряженность и риск совершения аварии на упомянутой улице.

И без того узкой улице для огромного потока машин и людей, увеличившегося после переноса колледжа, пришлось на время гонок замереть.

Дорожные рыцари, пытаясь добиться знаков внимания со стороны девушек, демонстрировали навыки вождения на большой скорости, заняв обе полосы, не замечая следующий сзади поток автомобилей, водители которых осыпали их богатым арсеналом проклятий.

Моя попытка сделать замечание и как-то вразумить неблагодарных потомков мудрых и благородных предков, как и ожидал, не увенчалась успехом. Увидев невозмутимое лицо водителя отечественного авто, я понял, что все напрасно. Простой жизненный вопрос: а как быть другим участникам дорожного движения, которые вроде едут по привалам, вряд ли возникал у любителей перекладывать свое безрассудство и наплевательское отношение к окружающим на традицию предков?

Каким-то немыслимым способом мне удалось объехать дорожных хулиганов и все же во время добраться до мечети.

Ребята, если ищете смерть, то без меня в «добрый» путь! Добросовестные участники дорожного движения не должны страдать за отсутствие у вас надлежащего воспитания, культуры и совести.

Напомним страшные цифры: по данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года в республике произошло 106 дорожно-транспортных происшествий, что на 34% выше аналогичных прошлогодних показателей. В этих авариях погибли 35 человек, а 180 — получили ранения различной степени тяжести. Наиболее частой причиной ДТП являются: столкновение (55 ДТП — 19 погибших, 126 раненных), наезд на пешехода, наезд на препятствие.

Рост ДТП отмечен на территории Назрановского и Малгобекского района, а также на ФАД «Кавказ». Наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий, причинами которых явились недостатки улично-дорожной сети. Так, за отчетный период 2020 года из-за этого произошло 33 ДТП, в результате которых 13 человек погибли и 44 получили ранения.