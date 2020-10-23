«Есть еще одно стоячее место!» — рвет горло нанятая кондукторша (или кассирша — черт их поймет).

Понятно, что в «час пик» водители общественного транспорта пытаются «выжать» максимальную выручку, ясно также, что территория бывшего автовокзала, где планировали разбить парк (или построить мечеть — варианты предлагали разные), навсегда уже утрачена для общественного блага. Невозможно взять в толк одно: неужели власти не в силах навести порядок в этом элементарном вопросе?