Ситуация

Есть «стоячие места»!

Функционирование общественного транспорта в республике оставляет желать лучшего

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Наша газета не раз писала о жутком столпотворении, творящемся в Назрани в утренний час: массы отправляющихся на работу в столицу Ингушетии жителей республики, рядом с бывшим автовокзалом, буквально борются за место в маршрутном такси.

«Есть еще одно стоячее место!» — рвет горло нанятая кондукторша (или кассирша — черт их поймет).

Понятно, что в «час пик» водители общественного транспорта пытаются «выжать» максимальную выручку, ясно также, что территория бывшего автовокзала, где планировали разбить парк (или построить мечеть — варианты предлагали разные), навсегда уже утрачена для общественного блага. Невозможно взять в толк одно: неужели власти не в силах навести порядок в этом элементарном вопросе?

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