В письме выражается озабоченность ежегодным увеличением показателя ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Подчеркивается, что ФНПР неоднократно выражала свою позицию о необходимости законодательного выведения накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования, а также не поддерживала законопроекты, направленные на регулирование ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

В федерации считают, что накопительный компонент государственной пенсии создает правовые коллизии, когда из системы государственного пенсионного страхования был убран параметр периода ожидаемой выплаты пенсии. Но, его, дескать, почему-то сохранили для накопительного компонента, являющегося частью системы обязательного пенсионного страхования.

Напомним, что в 2015 году для накопительного компонента показатель дожития (времени, которое человек будет получать пенсию), законодательно установлен на уровне 228 месяцев (19 лет). При этом предусмотрено ежегодное увеличение срока: в итоге, к 2021 году этот показатель достигнет 22 лет. В своем письме ФНПР указывает, что "подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных.

Профсоюзы предлагают прекратить увеличивать показатель дожития и законодательно исключить накопительную часть пенсии из обязательного пенсионного страхования.

Добавим, что правительство России внесло в Государственную думу законопроект об увеличении уже в 2021 году ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода — с 258 до 264 месяцев (22 года).