Непонятная возня вокруг каких-то бумажек, оценщиков, экспертов, документаций, увы, не способствует оздоровлению ситуации, а лишь нагнетает её.

А между тем ещё в октябре прошлого года Глава Ингушетии М. Калиматов предупреждал, что соблюдение прав жителей придорожной зоны должно стать приоритетом при реализации проекта реконструкции ФАД «Кавказ». Глава региона отметил тогда, что ход реконструкции дороги вызывает вопросы у людей, которые живут и ведут бизнес в придорожной полосе, и связано это с отсутствием должной работы с населением.

«Недостаточно четко разъяснены жителям права и обязанности в связи со строительством, порядок и сроки получения компенсаций за их дома и другие объекты. Это вызывает недовольство граждан», — подчеркнул он. И добавил, что ни один из вопросов жителей не может оставаться без ответа. Глава Ингушетии дал поручение правительству оказать всевозможную законную помощь для ускорения процесса оформления документации и окончания работ, до 25 декабря 2019 года решить все связанные с этим вопросы, ответить на все жалобы граждан.

Однако вопросов и жалоб у людей по-прежнему много.

Напомним, что именно по этой причине (и об этом писала газета «Ингушетия»), в Насыр-Кортском округе Назрани в ноябре прошлого года произошел инцидент между жителями и дорожниками, занимающимися реконструкцией федеральной трассы рядом с их домами и землями. Конфликт возник на почве возникших разногласий по выплатам компенсации за земли и постройки близ реконструируемой федеральной автодороги Р-217 «Кавказ», из-за игнорирования пожеланий горожан. И это произошло из-за того, что людям толком ничего не объясняют.

А накануне этого события несколько десятков жителей двух округов Назрани вышли на стихийный сход с требованием выплатить компенсации за их дома и постройки, которые предполагалось выкупить при строительстве трассы.

Можно констатировать, что последние годы стали настоящим испытанием для жителей близлежащих к федеральной автотрассе «Кавказ» домовладений и хозяев различных объектов недвижимости.

Можно сказать, что они находились и продолжают находиться в подвешенном состоянии: и разговоры о том, что вот-вот начнется реконструкция и расширение этой важной дорожной магистрали, при полном отсутствии каких-либо деталей предстоящей сложной работы, естественно, выбивали людей из равновесия и не способствовали их душевному спокойствию продолжительное время.

Газета «Ингушетия» также сообщала, что для минимизации напряжения в этом вопросе был создан специальный штаб, члены которого решили собираться три раза в неделю для обсуждения возникающих проблем, куда входят ответственные чиновники администрации Назрани, представители Упрдор «Кавказ», строительной фирмы «Неон» и т. д.

К примеру, 28 октября 2019 года в актовом зале мэрии Назрани прошло очередное заседание штаба, на котором поднимались острые вопросы, связанные с дальнейшей судьбой жителей Назрани и Назрановского района, проживающих рядом с автотрассой.

В адрес людей прозвучала просьба не «распылять» силы пространными разговорами, пытаясь привлечь внимание только «к своей проблеме». Тогда члены штаба подчеркнули, что проблема у всех одна общая, и заверили собравшихся, что свою работу они будут считать завершенной, когда не останется ни одного нерешенного вопроса.

Как показывает время, вопросы у людей есть, и растут они как снежный ком. И вот один из них, можно сказать, самый насущный, помимо компенсации. Вот расстояние (на фото) от дома до трассы.

У некоторых оно составляет от 8 до 9 метров. А необходимо — 25 метров.

А вот как люди вынуждены подниматься на трассу, чтобы добраться до работы.

Если учесть, что установят шумоизоляцию, проведут внутреннюю дорогу, тротуар, освещение, то куда планируется девать водопроводную трубу, обеспечивающую потребности целого населенного пункта (в данном случае — это Насыр-Корт), проходящую чуть ли не в метре от домов, что думают делать с газопроводом, электрическими столбами? Или поставлена цель, проехаться катком по домам, а дальше хоть трава не расти?

Есть такое понятие, как логика. А логикой тут и не пахнет. И в интересах дела лучше не доводить точку кипения до критического состояния, а выполнить законные требования людей. Наверное, есть люди, которые получили компенсацию, не могу говорить того, чего не знаю. И они вправе не сообщать об этом другим по вполне понятным причинам, например, в целях собственной безопасности и душевного спокойствия.

Но есть еще понятия «справедливость» и «диалог с людьми». Да и просто нужно понять, что людям, лишаемым привычного уклада жизни, затратившим время, нервы и деньги на строительство своих жилищ, непонятны разговоры о частичном выкупе и каких-то полумерах.