Вопрос: Что понимается под термином проверка наличия гражданства РФ?

Ответ: При отсутствии у лица документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации (утеря, кража, порча и тому подобное), возникновении сомнений в подлинности или обоснованности выдачи такого документа, а также при обстоятельствах, позволяющих предполагать наличие либо отсутствие у лица гражданства Российской Федерации, полномочным органом осуществляется проверка законности выдачи лицу указанного документа и (или) наличия соответствующих обстоятельств.

Проверка осуществляется по заявлению лица, составленному в произвольной форме, по инициативе полномочного органа или иного государственного органа.

Заявление (запрос компетентного органа) должно содержать следующие конкретные сведения о:

постоянном проживании на территории РФ и временном выезде за пределы РФ до 6.02.1992 года в связи с трудовыми, служебными отношениями, обучением, лечением и по частным делам и возвращении в РФ на жительство после указанной даты; постоянном проживании на территории РФ до 6.02.1992 года и после указанной даты, в том числе с учетом наличия решения суда об установлении данного юридического факта; прибытии на территорию Российской Федерации на жительство до 6.02.1992 г. и после; приобретении гражданства Российской Федерации; месте (местах) и дате прописки по месту жительства (регистрации по месту жительства) на территории РФ на 6.02.1992 года, а также дате и основаниях снятия с регистрационного учета (выписки) на новое место жительства; об изменении по различным причинам установочных данных (фамилия, имя, отчество) проверяемого лица.

Сведения, содержащиеся в заявлении (запросе), должны иметь, по возможности, документальное подтверждение. Установление фактов, имеющих значение для определения наличия либо отсутствия у проверяемого лица гражданства Российской Федерации, возможно также на основании взаимоподтверждающих документов. Имеющий юридическое значение для определения наличия либо отсутствия гражданства Российской Федерации факт постоянного проживания до 6.02.1992 года и на указанную дату может быть установлен в соответствии с гражданским законодательством.

После получения необходимой информации полномочный орган составляет мотивированное заключение о результатах проверки, в котором указываются обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии у лица гражданства Российской Федерации. О результатах проверки сообщается заявителю или органу, обратившемуся с соответствующим запросом. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 30 дней с момента его регистрации, в случае если первоначально были приложены все необходимые для проведения проверки материалы.

Лицу, у которого подтверждается наличие гражданства Российской Федерации, выдается соответствующий документ.

На вопросы читателя отвечает юрист Самарская Елена Александровна

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