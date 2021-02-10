Автореги OK.ru – виды, преимущества, правила работы

Продвинутые юзеры предпочитают купить аккаунт «Одноклассники» (авторег), на фоне которого, аналоги проигрывают по многим позициям. Стоит разобраться в этих аспектах, чтобы сделать правильный выбор, добиваясь максимальной эффективности и стабильности получения прибыли без рисков, при использовании инструментов OK.ru.

Основное понятие и описание «авторегов»

Дословно, это аккаунты, регистрирующиеся в автоматическом режиме, специальным софтом. Однако программа может использовать несколько способов получения учетных записей. К ним относится:

Брут – профиль, полученный путем взлома (подбора логина и пароля) существующих в базе аккаунтов. Ретрив – восстановленные страницы. Профили, которые по какой-то причине были оставлены либо забыты реальным владельцем (потеря, взлом, ненадобность и т. д.). Фейк – «украденные» странички. Создается специальный сайт, копирующий оригинал (отличается доменом), где пользователи добровольно оставляют личные данные, включая логин и пароль. Зачастую, с мотивацией перейти по ссылке на официальный ресурс, что в большинстве случаев, срабатывает, так как человек не замечает никакой разницы.

Данного рода учетки несут в себе потенциальную опасность, ведь реальный хозяин может запросить восстановление доступа и практически все ресурсы, включая социальные сети, предоставят ему такую возможность. Куда более безопасны аккаунты «Одноклассники» автореги, которые были получены путем регистрации.

Классификация и особенности видов:

Новорег – самые финансово доступные варианты. Однако не безопасные, т.к. ввиду недавней регистрации и резко возросшей активности в короткие сроки, попадают в категорию потенциальных угроз. С отлежкой – аккаунты, которыми не пользовались длительное время. Характеризуются большей лояльностью со стороны службы безопасности OK.ru. С историей – максимально реалистичные и надежные профили с высоким уровнем заполнения.

В дополнение, на эффективность и безопасность аккаунтов, во многом влияет объем информации. Чем больше в них друзей, подписок, переписки, фото, постов и других личных данных, подтверждающих регулярную активность, тем меньше шанса отправиться в бан, даже при самом интенсивном использовании инструмента. Такие профили еще называют раскрученные. С ними в разы возрастает целевая аудитория и возможности в привлечении потенциальных клиентов.

Выбирайте учетные записи в соответствии со стратегическими целями. Пустые и новые профили будут стоить дешевле. Однако заполненные и раскрученные страницы с историей обеспечат безопасность и быструю рентабельность любой компании.