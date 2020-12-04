В текущем году работы по благоустройству велись в девяти муниципалитетах республики. На финансирование регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 г. в Ингушетии было направлено 139 млн руб. По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, из этой суммы 137,9 млн руб. составляют средства федерального бюджета, а 1,39 млн руб. — средства республиканской казны. На эти деньги было запланировано благоустройство 43 территорий.

— Среди лидеров числятся города Карабулак и Малгобек, а среди районов — Назрановский, Малгобекский и Джейрахский, — сообщила газете «Ингушетия» координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Республике Ингушетия Зарема Оздоева. — Всего за четыре года благоустроено 111 общественных пространств. В этом году в основном это улицы и скверы. У нас появились новые скамейки в городских парках, досуговые зоны для детей и скверы, в которых гуляют семьи. В целом мы довольны качеством выполненных работ. Безусловно, есть и недочеты. К примеру, в Джейрахском районе они связаны с качеством полотна на трех улицах, в городе воинской славы возникли вопросы по поводу благоустройства центральных магистралей. Речь конкретно шла об освещении этих улиц и ремонте тротуаров. В Карабулаке же площадка для воркаута оборудована без ударопоглощающего покрытия. Вместо него лежит некачественный песок. Информация о выявленных в ходе мониторинга недочетах была нами направлена в муниципалитеты. Последние обещали обязать подрядчиков устранить нарушения.

Тревожная ситуация с благоустройством общественных территорий возникла в Сунже. Ранее к активистам Народного фронта обращались жители города с просьбой включить пространство, используемое горожанами в качестве футбольного поля, в проект формирования комфортной городской среды.

— В ответ на обращения местных жителей власти города включили футбольное поле и тротуары по улице Трудовой в программу благоустройства, — подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева. — Однако выполненные в рамках реализации нацпроекта строительные работы по устройству искусственного газона, подстилающих слоев, слоев асфальтобетона, а также по озеленению и благоустройству территории оставляют желать лучшего. Нет резинового покрытия, на спортивном объекте не предусмотрены водоотводные лотки. Поэтому мы встретились с заявителями и заказчиками в лице представителей органов исполнительной власти и пришли к общему решению — до конца года подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты и заменить покрытие поля.

После вмешательства общественников подрядные организации будут устранять недостатки в рамках выполнения гарантийных обязательств. Активисты ОНФ в Ингушетии будут держать ситуацию на контроле.