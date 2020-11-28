За 10 месяцев текущего года число киберпреступлений в Ингушетии выросло на 167%
Количество киберпреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, в январе-октябре текущего года в России выросло на 75,1%.
Наибольший прирост — 582% — зафиксирован в Санкт-Петербурге. В январе-октябре число киберпреступлений выросло в Ингушетии на 167%, в Севастополе — на 152%, отмечает ТАСС.
Согласно данным МВД России, наименьшие темпы прироста преступлений в сфере IT зафиксированы в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Как сообщал ранее руководитель следственного департамента МВД Сергей Лебедев, рост таких преступлений связан, в том числе с распространением коронавируса, когда многие сферы общественных отношений переместились в интернет-пространство.
По его словам, нарастающее использование онлайн-сервисов обусловливает постоянный и значительный рост числа преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, и это касается не только России. Как правило, такие преступления совершаются при помощи интернета.