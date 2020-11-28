Кибербезопасность

За 10 месяцев текущего года число киберпреступлений в Ингушетии выросло на 167%

0

Количество киберпреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, в январе-октябре текущего года в России выросло на 75,1%.

Наибольший прирост — 582% — зафиксирован в Санкт-Петербурге. В январе-октябре число киберпреступлений выросло в Ингушетии на 167%, в Севастополе — на 152%, отмечает ТАСС.

Согласно данным МВД России, наименьшие темпы прироста преступлений в сфере IT зафиксированы в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.

Как сообщал ранее руководитель следственного департамента МВД Сергей Лебедев, рост таких преступлений связан, в том числе с распространением коронавируса, когда многие сферы общественных отношений переместились в интернет-пространство.

По его словам, нарастающее использование онлайн-сервисов обусловливает постоянный и значительный рост числа преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, и это касается не только России. Как правило, такие преступления совершаются при помощи интернета.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Правительством России упрощены правила оформления инвалидности
Дороги Ингушетии «оцифруют» к началу 2021 года
В Ингушетии за весь период умерло 110 человек с Covid-19
Убийство жителя Ингушетии при обстреле машины расследуют в рамках уголовного дела
Газоснабжение в Ингушетии будут развивать в рамках новой программы до 2025 года
На сайте Ингушского РДНТ представлен сценарий проведения мероприятия в День Неизвестного Солдата
Недобросовестный подрядчик попался на крупном мошенничестве при возведении детсада в Ингушетии
По итогам 9 месяцев 2020 года индекс промышленного производства в Ингушетии вырос более чем на 7%
Сунженские библиотекари повысили квалификацию в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура»
В Магасе состоялось награждение более 60 работников творческих профессий за вклад в развитие культуры и искусства
Силовики предотвратили эскалацию межтейпового конфликта в Назрановском районе Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 