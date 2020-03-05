Выходцы из Ингушетии смогут сдать нормы ГТО в Москве

Предметом Соглашения является совместное сотрудничество, в рамках реализации мероприятий по внедрению комплекса ГТО на территории города Москвы, а именно в Юго-Западном административном округе.

Согласно данному соглашению, выходцы из Ингушетии смогут посещать объекты, находящиеся в оперативном подчинении ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы» Москомспорта, для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) , а также смогут посещать физкультурно-оздоровительные комплексы округа в рамках государственного задания (государственной услуги) по проведению занятий по физической культуре и спорту.